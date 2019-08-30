Верховная Рада одобрила в первом чтении отмену неприкосновенности 1 30.08.2019, 10:58

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«За» проголосовали 363 нардепа.

Ночью 30 августа Верховная Рада ІХ созыва проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, передает gordonua.com.

363 нардепа поддержали проект постановления №1095 и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203, который предлагает изменить статью Конституцию Украины о неприкосновенности народных депутатов.

Для того, чтобы утвердить изменения в целом, за проект закона на следующей очередной сессии должны проголосовать не менее 300 депутатов.

Согласно документу, из ст. 80 Конституции предлагают убрать два абзаца о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность и без согласия парламента их не могут привлечь к уголовной ответственности.

Статью предлагают изложить в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Порошенко внес законопроект №7203 в Верховную Раду 17 октября 2017 года. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Конституции.

29 августа началось первое пленарное заседание Верховной Рады нового созыва. Нардепы от партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" создали фракции. "Слуга народа", насчитывающая 254 нардепа, получила права парламентской коалиции.

По данным источников LB.ua, на этом заседании планируют рассмотреть около 300 законопроектов.