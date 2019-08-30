Дмитрий Бекалюк: Сельхозработы вокруг завода АКБ надо прекратить 30.08.2019, 11:25

В белорусское молоко может попасть свинец.

Завод по производству аккумуляторных батарей АйПауэр построен, оснащен, даже успел выпустить на стадии приемки в эксплуатацию готовую продукцию, но не подтвердил заявленного качества своих суперминимальных выбросов по свинцу – зафиксированы превышения выбросов свинца в воздушный бассейн пригорода аж по 8-ми источникам, имелись и непонятные аварийные ситуации, которые главный инженер ООО «АйПауэр» красиво и непонятно объяснил, что это выброс «вызван продувкой фильтров газовых горелок очистного оборудования» - где горелки, где фильтры, что продували – он и сам не понял, пишет на сайте virtualbrest.by активист из Бреста Дмитрий Бекалюк.

Завод временно стал и четвертый раз пытается пройти государственную экологическую экспертизу. Все застыли в ожидании – и город, и заводчане, которые уже плодотворно успели поработать и получить свою дозу свинца.

Все это касается производства. Но есть еще одна очень интересная сторона завода, которую почему то никто из высших и прочих госчиновников, ответственных за свое и наше здоровье полностью игнорирует – а что так бодро и весело растет в санитарно защитной зоне свинцового производства?

Как было заявлено в официальных письмах соответствующих санитарных служб за подписью всех санитарных врачей государственного республиканского, областного, городского и районного уровня, требования санитарного законодательства для строительства аккумуляторного завода АйПауэр по адресу Брестский район, СЭЗ «Брест-Аэропорт» были учтены еще на этапах выбора и отвода земельного участка, без рассмотрения проектных решений и особенностей технологии производства. Все соответствующие службы пришли к решению, что выделение площадей для размещения аккумуляторного завода АйПауэр с использованием тысяч тонн токсичного свинца на землях УП «Совхоз Брестский» (на сегодняшний день ОАО «Брестский аграрий»), обеспечивающего производство молока – самое оптимальное решение.

Проектным решением по аккумуляторному заводу АйПауэр полного цикла с плавкой свинца и литьем расплава свинца безоговорочно и с согласованием всеми санитарными службами назначена санитарно-защитная зона в размере 500 метров от границ промплощадки завода.

Санитарно-защитная зона на бумаге была назначена, однако ни одна из соответствующих госстуктур не озаботилась и приняла никаких мер по организации этой защитной зоны – в том числе и контролю наличия на ее территории всех объектов, запрещенных к размещению в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», в том числе и объектов по выращиванию сельскохозяйственных культур.

И так исторически сложилось, что на расстоянии каких-то 100-200 метров от забора завода регулярно высеваются и продолжают произрастать зерновые, идущие на корм коровам, дающим молоко, идущее на наши молокозаводы.

Законодательство РБ по данному вопросу трактует вопрос выращивания сельхозкультур достаточно узко: запрещается размещать объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения, разрешается - объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых для производства пищевых продуктов.

К какому разделу относятся кормовые сельхозкультуры для молочно-товарных ферм с коровами, дающими молоко, идущее для питания населения и производства продукции, категорированной исключительно для детского питания – законом не прописали. Санитарными нормами не регламентируется вопрос выращивания в границах СЗЗ культур, идущих на корм скоту, а также выпас скота. И все наши санитарные и ветеринарные органы по собственной инициативе решили этот вопрос в разрешительном ключе – корм для молочных коров вокруг свинцового производства выращивать можно.

Уровень госслужащих санитарных органов не позволил проанализировать и учесть тот факт, что свинец – токсичное химическое вещество кумулятивного действия, он в природе не разлагается, и с начала работы АКБ его содержание в почвах (вторичное загрязнение, полученное в результате осаждения пылевых и аэрозольных выбросов), в том числе и почвах сельхозугодий будет постоянно увеличиваться, и будет увеличиваться токсичная нагрузка на все прилегающие территории, о чем имеется информация об аналогичных ситуациях в других странах. Но не в Беларуси, и тем более не на заводе АйПауэр. Наш свинец сваливается обратно в трубу.

И так получилось, что большая часть земель вокруг уже действующего завода, который по установленным фактам уже выбрасывал сверхнормативные количества токсичного химического элемента, бесконтрольно продолжает использоваться для нужд выращивания сельскохозяйственных кормовых культур.

сельхозкультур с той же восточной стороны завода в августе 2019 года, после 4-х месячной полномасштабной работы завода АйПауэр, зафиксированными авариями по выбросу свинцовой пыли, документально подтвержденными превышениями по выбросам свинца в воздушный бассейн прилегающего района

Факт выращивания сельхозкультур, в том числе идущих и на корм коровам, дающим молоко для молочных предприятий Брестского региона, вокруг территорий, подвергаемых с начала работы завода постоянному круглосуточному загрязнению токсичным металлом, до сих пор не получил никакой ветеринарной и санитарно-гигиенической оценки со стороны соответствующих органов.

Также этот факт подтвержден письмом Брестского облисполкома от 28.08.2019 №04-18/166/36Э:

Мнение: сельскохозяйственную деятельность вокруг завода АКБ надо прекратить Мнение: сельскохозяйственную деятельность вокруг завода АКБ надо прекратить

То есть Брестский облисполком официально подтвердил опасение общественности в том, что имеется достаточно высокая вероятность попадания свинца от завода АКБ в молоко, поставляемое на ведущее предприятие республики -- ОАО «Савушкин продукт», поставляющее свою молочную продукцию и по всей республике, и в РФ, и в другие страны, и имеется обоснованная угроза отравления граждан РБ и других государств «свинцовым молоком», о чем общественностью ранее был предупрежден и Минсельхозпрод РБ, и Россельхознадзор, воспринявших эту информацию достаточно серьезно.

Но обеспокоенность общественности, опасающейся химического молока с указанием проблемы молока и свинца, не нашла отклика у чиновников всех государственных рангов. Д сих пор не было принято никаких мер по полному прекращению сельскохозяйственного производства как минимум в километровой зоне вокруг завода – это если учесть размер защитной зоны и высокую вероятность аварий.

Поэтому общественность просит чиновников наконец учесть, что размещение опасного предприятия с тысячами тонн расплава свинца с минимальным обеспечением надежности систем очистки (на заводе отсутствуют дублирующие системы улавливания токсичных выбросов в атмосферу) – это или полное непонимание специфики техпроцесса полного цикла производства АКБ с плавкой свинца, и уровня его вредного воздействия на население близлежащих районов и сельхозугодья, обеспечивающие кормами молочное животноводство, или преступная безответственность госструктур, ответственных за обеспечение безопасности региона в целом, а также здоровье жителей республики и сопредельных государств, в особенности РФ, являющейся основным потребителем продукции ОАО «Савушкин продукт».

Игнорирование данного вопроса, замалчивание проблемы ведет к тому, что поставка молочной продукции ОАО «Савушкин продукт» в РФ может быть вообще запрещена только по одному факту размещения в Брестском районе аккумуляторного завода республиканского уровня.

Учитывая информацию по зафиксированному контролирующими структурами загрязнению свинцом молока молочно-товарных ферм в других странах на расстоянии до 5 км при работе аналогичных аккумуляторных заводов, общественность настоятельно и безотлагательно требует наконец обратить внимание всего чиновничьего аппарата и детально и ответственно рассмотреть вопрос полного прекращения сельскохозяйственной деятельности вокруг завода, закрытию всех МТФ в радиусе не менее 3 км (оптимально – не менее 5 км), и, возможно, ликвидации ОАО «Брестский аграрий». Данный вопрос должен быть решен в сжатые сроки, т.к. 125-е положительное заключение экологической экспертизы уже после 14 сентября может дать заводу АйПауэр работать в том же ритме, с теми же, но уже узаконенными превышающими выбросами свинца на территорию, в том числе, и сельхозугодий, а это может поставить крест на Брестской области как экспортере номер один в РФ молочной продукции флагмана молочной индустрии республики – ОАО «Савушкин продукт».