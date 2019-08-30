Павел Северинец: Алеся Черкашина хочется обнять как брата
- 30.08.2019, 11:38
Такие друзья остаются навечно.
Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров БХД Павел Северинец:
«Почтили память Алеся Черкашина.
10 августа 2015 года медбрат и капеллан тактической группы «Беларусь» получил тяжелые ранения в бою под Белокаменкой около Донецка - и 28 августа в больнице в Запорожье отошел к Богу.
Жить и умирать надо так, чтобы люди хотели встретиться с тобой на небе.
С Алесем Черкашиным хочется встретиться и обнять его, как брата - чтобы такой друг был с тобой в вечности.
В Каменице-Жировицкой под Брестом вчера были люди из Бреста, Березы, Кобрина, Минска».