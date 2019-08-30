14 необычных правил этикета со всего мира 3 30.08.2019, 11:45

В Венгрии комплимент — «капуста», в Японии — «гусь».

Почему в Корее не следует первым тянуться к ложке, чтобы начать трапезу, а во Франции — пользоваться безобидным жестом «окей»? «ЗаграNица» рассказывает о необычных правилах этикета со всего мира.

В Корее первым ест старший

В Корее, как бы вы ни были голодны, нельзя начинать трапезу раньше самого старшего человека за столом. Нарушив это правило, можно и вовсе остаться без ужина. И еще: если вам захочется налить себе напиток, придется обратиться к рядом сидящему человеку. Корейцы наполняют стаканы друг друга: наливать себе тут не принято.

В Таиланде нельзя дотрагиваться до чужой головы

Тайцы почти всегда улыбаются: так проявляется их позитивное мировоззрение. Но есть привычный нам жест, который моментально может испортить местному жителю настроение и даже оскорбить. В Таиланде запрещено касаться чьей-либо макушки. И дело не в том, что кто-то боится испортить чужую прическу. Просто тайцы считают, что именно в голове обитает душа человека.

В Тибете принято показывать язык

Показанный взрослым человеком в чью-то сторону язык будет воспринят в большинстве стран по меньшей мере как чудачество, в Индии же это и вовсе проявление злости. А вот в Тибете так выказывают свое уважение, а еще часто используют этот жест в качестве приветствия. Есть мнение, что традиция пошла из-за поверья, будто у дьявола черный язык. Вот тибетцы каждый раз и показывают: «Мы не такие!».

В Италии лилии можно дарить, во Франции — нельзя

Дарить цветы — хороший знак почти в каждой стране. Но есть нюансы. Например, французы считают, что лилии и хризантемы подходят только для траурных мероприятий, как в России — гвоздики. К слову, красные гвоздики здесь тоже не дарят, поскольку они символизируют дурную волю. Аналогичное отношение к хризантемам в Италии: там эти цветы используют исключительно в печальные даты. А лилии, наоборот, являются в этой стране любимыми национальными цветами.

В Австрии можно не оплачивать счет в ресторане

Во многих государствах чаевые автоматически включают в счет. Так поступают в Чехии, Франции, Венгрии, Испании. В среднем это 10 – 15% от общей суммы. Однако не во всех европейских странах действует это правило. В Австрии, к примеру, чаевые достаются официанту, только если он качественно выполняет свою работу. А еще там есть негласное правило: если посетитель трижды попросил счет, а ему так и не принесли его, он может встать и уйти не заплатив.

В Венгрии комплимент — «капуста», в Японии — «гусь»

Удивительная часть этикета во многих странах — обращение к человеку. Прогуливаясь по улицам Венгрии, не обижайтесь, если к вам обратятся так: «капуста» или «маленькое насекомое». Над вами никто не шутит, эти слова считаются комплиментом. Во многих странах ласковые обращения звучат для нас очень странно. К примеру, в Китае выражение «ныряющая рыба, летающий гусь» — способ назвать кого-то прекрасным, основываясь на древних сказаниях, где рыбы были заворожены полетом птиц. Поляки в качестве комплимента используют известное и у нас выражение «крошка», а назвать кого-то «куриным яйцом с глазами» в Японии — означает подметить красивый овал лица, то есть сделать комплимент.

Китайцы трижды отказываются от подарка, прежде чем его получить

И не потому, что они не хотят принять подарок: это способ выражения скромности и признак хороших манер. К слову, дарить в Китае можно что угодно, кроме острых предметов вроде ножей (они символизируют разрыв отношений), а также часов (считается, что часы приближают конец жизни) и носовых платков (суеверие, основанное на связи с плачем и похоронами).

В Саудовской Аравии трутся носами в знак приветствия

Вместо привычного нам рукопожатия в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах мужчины при встрече трутся носами. Необычно здороваются и в Индии: там принято кланяться, сложив ладони вместе. Во Франции традиции зависят от географического положения. Так, в разных частях страны принято разное количество приветственных поцелуев: в Париже целуются дважды, а на Корсике — пять раз.

В Японии — деньги, во Франции — ноль

Всемирно известный жест «окей» в Японии понимают как «деньги», а во Франции как «ноль». Потому, совершив безобидное, казалось бы, телодвижение, француза можно здорово обидеть, назвав «пустым местом». Столь же неоднозначную реакцию можно получить в Италии на известный всем рокерам мира знак — поднятые вверх указательный палец и мизинец. На итальянском такое движение будет означать неверность жены собеседника.

В Афганистане целуют упавший хлеб

В Афганистане и других мусульманских странах, если вы нечаянно уронили хлеб, его следует непременно поднять и поцеловать. Пожалуй, ярче свое почтение этому продукту и не выразить. Бояться микробов, которые при соприкосновении с полом или землей попадут на еду, здесь не принято. Так что, если не хотите совершать обряд, будьте аккуратны и ничего не роняйте.

В Чили нельзя касаться еды руками

Если собираетесь в Чили, запомните правило: не ешьте ничего руками. В этой стране к манерам за столом относятся серьезнее, чем в остальной Южной Америке, и предпочитают придерживаться общеевропейских правил этикета. Даже картофель фри и гамбургеры здесь принято есть при помощи столовых приборов.

Мексиканцы обижаются на пунктуальность

Будь то деловая или дружеская встреча, мексиканец обязательно на нее опоздает. Да и вообще, там считается некультурным приходить куда-либо в назначенное время. Национальная традиция объясняется просто: на протяжении долгого времени в стране были проблемы с общественным транспортом, и постоянные опоздания вошли у граждан в привычку.

Как нужно пить кофе на Ближнем Востоке

Остановить кофепитие с бедуинами на Ближнем Востоке не так уж просто. Гостеприимный хозяин будет продолжать наливать вам напиток, как только заметит, что посуда пустая. Чтобы прекратить этот круговорот, нужно прилюдно встряхнуть чашку, наклонить ее несколько раз в разные стороны или перевернуть на бок. Так вы покажете, что уже выпили достаточно кофе.

В Китае нельзя переворачивать рыбу на тарелке

Кажется вполне логичным перевернуть рыбу на другую сторону, после того как вы съели ее верхнюю часть. Однако в Китае таким поведением можно накликать неудачу, убеждены местные жители, особенно на юге страны и в Гонконге. Самые суеверные оставляют нижнюю часть рыбы нетронутой, другие же вынимают хребет, чтобы добраться до филе.