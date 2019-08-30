Джек-пот с мороженым 30.08.2019, 12:02

Карикатура: Сергей Елкин / svoboda.org

Путин все меньше понимает, что происходит вокруг.

Боязнь быть отравленным достигла нового уровня, отлично показывая состояние правящих мозгов, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Два месяца назад Путин пришел в Осаке на ужин с лидерами G-20 со своим термосом. Вроде бы до этого со своей посудой никто на такие приемы не ходил, но «нет таких высот» и так далее.

Но это с зарубежными лидерами, разведки которых могут отравить «наше все», а что же в низах? В народных толщах, где, якобы рейтинг Путина колышется в промежутке от 30 до 40 с чем-то процентов?

Им-то доверяет?

Тоже нет.

Когда Путин кормил Эрдогана мороженным на авиасалоне в Жуковском, то это выглядело как сцена сошествия руководства к народу.

Только вот продавщица, похоже, была подставной уткой. Как и два года назад, когда Путин по счастливому стечению обстоятельств в том же Жуковском покупал мороженное у той же дамы. (Прямо джек-пот, а не человек. С такими талантами только в лотереи играть). Продала мороженое, и исчезла в жарком воздухе. Дематериализовалась. Никто из других продавцов ее не знает.

Чем дальше – тем хуже. Тупая власть – плохо. Но еще хуже, когда тупость умножается на паранойю.

Он живет в придуманном мире. Окруженный охраной, изображающей народ. Или с народом, процеженным через сито охраны, отобранным для встреч. Другой народ ему не нужен. Он готов его слегка коснуться, как это было при наводнении в Иркутской области, или игнорировать его, как в истории с московскими протестами. То же и с цифрами, которыми Путина кормят его подчиненные, выпаривая из них в Росстате то, что может ухудшить настроение.

Как при таком отношении понять, что происходит в стране?

Он и не понимает. Не хочет понимать. Боится понимать.