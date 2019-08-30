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В Браславском районе белорус пытался пересечь латвийскую границу по дну Двины

  • 30.08.2019, 12:07
В Браславском районе белорус пытался пересечь латвийскую границу по дну Двины

Мужчина утверждает, что занимался подводной охотой.

Сотрудники погранзаставы «Друя» 28 августа на берегу Западной Двины задержали подводного охотника, который хотел пересечь границу по воде. Его остановили в 300 метрах от Латвии, сообщает Госпогранкомитет.

47-летний житель Браслава был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Документов на право нахождения в пограничной полосе у мужчины не было.

Мужчина пояснил, что занимался подводной охотой. Однако пограничники установили, что «легенда» не соответствует действительности.

В отношении мужчины начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Санкция каждой из статей предусматривает штраф до 50 базовых величин.


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