Новый посол Великобритании прибыла в Минск 3 30.08.2019, 12:23

1,251

Жаклин Перкинс

Жаклин Перкинс — карьерный дипломат с 30-летним опытом работы.

В Минск прибыла новый посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс. На новую работу она приехала вместе со своими питомцами — двумя собаками Спарки и Кэссиди, сообщает посольство Великобритании.

Как рассказали в посольстве, питомцы и раньше путешествовали с хозяйкой «по дипмиссиям».

Напомним, Жаклин Перкинс — карьерный дипломат с 30-летним опытом работы, в основном — в арабских странах. Кроме службы в МИД в Лондоне Перкинс работала в посольствах Великобритании в ОАЭ, Египте, Бахрейне, а на своей последней должности она была замглавы миссии в Кувейте. С 2018 года она учит русский язык.

Жаклин Перкинс замужем, у нее двое детей.

Новый посол сменила Фиону Гибб, которая проработала в Минске около 3,5 года. В Беларуси она регулярно критиковала ситуацию с правами человека в стране, призывала расследовать громкие исчезновения 1999−2000 годов, продвигала тематику борьбы с домашним насилием и отмены смертной казни.