Басков: Паре захотел принять белорусское гражданство, и у нас освободилось место под легионера 1 30.08.2019, 12:31

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Дмитрий Басков

Как в минское «Динамо» вернулся один из лучших бомбардиров.

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков прокомментировал возвращение лучшего бомбардира "зубров" в прошлом сезоне Теему Пулккинена, сообщает pressball.by:

- С учетом того, что Франсис Паре выступил с инициативой принять белорусское гражданство, у нас освободилось место под одного легионера. Мы постарались оперативно сработать и закрыть эту позицию еще до старта чемпионата.

Основным вариантом, на который мы ориентировались в первую очередь, был Теему Пулккинен. Мы давно находились с ним в переговорном процессе и очень хотели вернуть его в Минск, учитывая высокий уровень игрока, который он продемонстрировал в составе "Динамо" в прошлом сезоне. Тем более тренерский штаб видит этого нападающего в составе.

Теему тоже не скрывал желания присоединиться к нашей команде. В итоге все получилось, и мы уверены, что любимец динамовских болельщиков будет радовать их заброшенными шайбами в предстоящем сезоне!