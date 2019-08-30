Давайте сделаем так, чтобы победила жизнь 3 Пресс-служба БНК

30.08.2019, 12:52

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Фото: bymedia

И только от народа это зависит.

Беларусь - как безжизненная, устрашающая своей бескрайней безнадегой пустыня.

Тут, фактически, ничего нет. Тут нет президента - тут есть лжец, кровопийца, ненасытный до богатств узурпатор.

Тут нет парламента - тут есть кучка жалких, трясущихся от страха прикорытников, которые за участок в Дроздах и лояльность кровопийцы готовы игнорировать нужды граждан и ходить по головах несогласных.

Тут нет структур, которые, как в любой нормальной стране, стоят на защите безопасности людей - тут есть горсть садистов и предателей, работающих на узурпатора, только потому, что последний платит им достойные гонорары, и платит им именно за то, что в любое время дня и ночи, нелюди защищают интересы его шкуру – круговая порука.

Тут нет системы образования - тут есть доля сомнительных субъектов, которые в угоду ненасытному лжецу идут на преступления с подделкой выборов и превращают в безвольных рабов наших детей.

Тут, фактически, ничего уже не осталось, кроме маленького-маленького росточка в пустыне. И этот росточек - есть белорусский народ и только от народа зависит: разрастется - ли эта травинка в прекрасный сад, под сладкой каплей нечастой влаги или же засохнет и окончательно похоронит Беларусь под песчаным пеклом.

Давайте сделаем так, чтобы победила жизнь.

Пресс-служба БНК