Туркменский газ может стать капканом для Путина 2 Максим Михайленко, «Деловая столица»

30.08.2019, 13:29

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Брюссель готов финансировать строительство трубопровода через Каспийское море.

Пока Трамп торгуется за Гренландию, а Макрон оправдывается перед Берлином, Лондоном и Оттавой за свою детскую непосредственность в раздаче авансов злобному кремлевскому троллю, на условных границах цивилизованного мира происходят более содержательные и таящие самые неожиданные сюрпризы процессы. Речь в данном случае идет о заявлениях, меморандумах, а также, что весьма вероятно, подписанных в кулуарах контрактах, представленных и анонсированных 12 августа на Каспийском экономическом форуме в туркменском Авазе.

И снова здравствуйте

Как сообщил в ходе форума специальный представитель ЕС в Центральной Азии Петер Буриан, Евросоюз возобновил переговоры о закупках газа в Туркменистане. По его словам, Брюссель готов принять участие в финансировании строительства трубопровода через Каспийское море, который мог бы прокачивать до 30 млрд кубометров туркменского газа ежегодно. В Москве после этого заявления воцарилась оглушительная тишина: в последний раз данная тема всплывала едва ли не десять лет назад, а недавно "Газпром" стал делать попытки вернуться в эту страну. Оказалось, что для такого масштабного проекта, который обсуждается более 20 лет, уже сформирован консорциум подрядчиков. В него войдут немецкие Edison Technologies GmbH и MMEC Mannesmann GmbH, французская Air Liquide и китайская Sinopec. Что, кстати, является дополнительным свидетельством сближения ЕС с КНР на фоне раскольнической политики Трампа и его заигрываний с Москвой.

Эта сенсация, как сообщает азербайджанское издание Haqqin (в Туркменистане форум проходил впервые), была объявлена на встрече представителей перечисленных компаний с зампредседателя Кабмина Туркменистана по нефти и газу Мыратгелди Мередовым и советником президента страны по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым. Более того, в рамках работы над проектом, помимо прокладки трубопровода, консорциум готов построить необходимую инфраструктуру, включая газоочистительные заводы и компрессионные станции. Все это как нельзя кстати для туркменского режима, уже второй год испытывающего дефицит средств, а соответственно, и стабильности. Остроту ситуации, в которой оказался Гурбангулы Бердымухамедов, демонстрирует следующий эпизод: буквально в те же дни президент Туркменистана объявил выговор председателю центробанка страны Мердану Аннадурдыеву. Причина - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за работой банкоматов. Президент поручил ему "в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки" и обеспечить бесперебойную работу банкоматов. В общем, несмотря на заверения в штатном функционировании банковской системы, симптомы такого сигнала достаточно прозрачны.

По-видимому, Туркменистан находится в ситуации, из которой больше нет комфортного выхода: еще недавно, потратив огромные средства на помпезные проекты (тот же курорт Аваза), он ругался с импортерами собственного газа, превратившимися в кредиторов. А это Китай, Иран и Турция. По мелочи начала что-то вновь покупать и Россия, но Ашгабат постоянно предъявляет ей претензии. Так что, похоже, пришлось пойти на поклон к Европе - тем более что, как говорят, именно в Германии туркменский лидер предпочитает лечиться.

Новый газопровод позволит прокачать туркменский газ до Азербайджана, где он, по задумке, должен поступить в систему "Южного газового коридора" (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Причем первый участок этого проекта уже готов. 1 июля Азербайджан объявил об окончании строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) длиной 1850 км - до турецко-греческой границы. После завершения второго участка TANAP Азербайджан сможет начать поставки газа с месторождения "Шах-Дениз" в Каспийском море, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Мощность составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых около 6 млрд будет закупать Турция, а оставшиеся 10 млрд - страны ЕС. Туркменский газ потенциально может утроить поставки в Европу из Средней Азии по ЮГК, который в Брюсселе рассматривают в качестве альтернативы проектам "Газпрома", включая как заброшенный "Южный поток", так и пришедший ему на смену "Турецкий поток". Европа в транзитном смысле оказывается в руках Турции, а после распечатывания туркменских месторождений газ сам по себе несколько подешевеет, что плохо для Москвы и хорошо для Киева, поскольку снижает расходы на импорт и усиливает зависимость России именно от украинской трубы.

Иран против

Однако против Транскаспийского газопровода пока что выступает Иран. Строительство трубы через Каспийское море "может нанести сильный ущерб экологии региона", коварно заявил на Каспийском экономическом форуме представитель иранской National Gas Company Бехруз Намдари.

Впрочем, протест Тегерана касается лишь идеи морского трубопровода. Ведь Иран готов помочь поставкам туркменского газа в ЕС, если для этого будет использоваться его собственная транзитная инфраструктура, сообщил Намдари. Такие же виды на иранскую территорию имеют и Турция, и Китай, строящий свои газовые проекты в Пакистане. Сможет ли Россия вставить палки в начавшие быстро вращаться колеса этих амбициозных планов, неизвестно, хотя на Каспии, не до конца еще разделенном между прибрежными странами, находится внушительная флотилия ВМФ РФ.

В этом смысле примечательно, что правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" вынесла на свет божий, видимо, под самый форум, интересную и доселе тщательно скрывавшуюся информацию об объемах иностранных инвестиций в энергетический сектор страны. Согласно статье, вышедшей 14 августа, малазийская госкомпания Petronas инвестировала по меньшей мере $11 млрд. Китайская CNPC за последние 12 лет инвестировала более $8 млрд.

В свою очередь, правительственное информационное агентство TDH заявило, что результатом торгов, проведенных Государственной товарно-сырьевой биржей в ходе работы форума, стало рекордное число сделок - 256 транзакций на сумму $380 млн. Как сообщается, в основном это были поставки продуктов нефтехимии, которые на $335,5 млн приобрели компании, зарегистрированные в таких странах, как Россия, ОАЭ, Китай, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Сингапур, Мальта и Афганистан. В то же время компании из Турции и Швейцарии заплатили почти $37 млн за хлопок-сырец. Но насколько можно доверять этим цифрам, сказать сложно. Дело в том, что Туркменистан, по-видимому, существует в собственной информационной реальности.

Информационная охота на президента

Так, согласно язвительным сообщениям местных журналистов "Радио Азатлык" ("Радио Свобода"), за иностранными делегациями на форуме были закреплены гиды, которые, впрочем, из-за своей молчаливости казались скорее надсмотрщиками, а не помощниками. Примечательно, что из-за того, что Курбан-байрам (так известен в Туркменистане исламский праздник Ид аль-адха) совпал по срокам с мероприятием на Каспии, президент своим указом отодвинул даты празднования на несколько дней. При этом новостные порталы "Хроники Туркменистана" из Австрии и Turkmen.news из Нидерландов писали, что на фоне продолжающегося экономического спада праздничные мероприятия в Ашгабате и Дашогузе провели тихо и незаметно. Доступ к социальным сетям в стране затруднен - скорее всего, это результат ужесточения ограничений доступа в интернет вследствие недавнего распространения слухов о смерти Бердымухамедова.

Дело в том, что, по наблюдениям "Азатлык", когда появляются информационные сообщения, подготовленные негосударственными СМИ Туркменистана, то почти всегда Ашгабат и лично Бердымухамедов выглядят не лучшим образом. Когда туркменский лидер в кулуарах Каспийского форума встретился с Рустамом Миннихановым, президентом российского Татарстана, их разговор был снят на видео казанской газетой "БИЗНЕС Online". В видеозаписи, загруженной в интернет 13 августа, Бердымухамедов выглядит бледным по сравнению со своим загорелым собеседником, и долго и пространно рассуждает о... дорогих автомобилях.

В то же время связанный с оппозицией информационный портал Гундогар сообщил о курьезном случае, связанном с визитом министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Ашгабат. Государственное телевидение показало семиминутный репортаж, в котором чиновник из Узбекистана якобы ведет переговоры с президентом, но Гундогар после внимательного изучения материала заявляет, что видео встречи - монтаж. Причем узбекский МИД в своем отчете сообщил о встрече Камилова с его туркменским коллегой Рашидом Мередовым, вообще не упомянув Бердымухамедова. Даже МИД Туркменистана также распространил только совместную фотографию Камилова и Мередова.

Поэтому тщательное изучение опубликованных изображений станет неотъемлемой частью мониторинга событий в Туркменистане в обозримом будущем. К примеру, в вечерних сводках новостей от 19 августа показали, как Бердымухамедов слушает отчеты о состоянии сельского хозяйства. Президент появляется в нескольких нарезках общей длительностью всего две с половиной минуты. При этом в большинстве этих фрагментов он сидит без движения и ничего не говорит. Некоторые из этих изображений выглядят как фотографии, и это странно, учитывая, сколько видеоматериалов должно быть в распоряжении гостелевидения. Все эти нюансы подогревают слухи о состоянии здоровья президента Туркменистана и нередко ставят вопрос о том, кто же сегодня в реальности управляет практически закрытой страной, для которой проведение Каспийского форума стало событием огромного масштаба.

Впрочем, в узбекско-туркменских отношениях есть и реальные, а не придуманные новости. Так, товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 70% (что, в общем, показывает, как Узбекистан двигается к лидерству в регионе). В частности, 15 августа "Новости Узбекистана" сообщили, что Ашгабат согласился купить около 800 автобусов Isuzu, произведенных на совместном с японским производителем предприятии в Самарканде. Камилов также сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует еще одну поездку в Туркменистан. Кроме того, в планах Бердымухамедова поездка в Сингапур в конце месяца, и этот визит, несомненно, будет под пристальным вниманием. Повестка дня еще не объявлена. Пока что же туркмены приобретают школьную форму в кредит, а университеты готовятся взимать плату за обучение, что как бы намекает на реальное положение дел в социальной сфере страны.

Фактор Москвы

На фоне масштабных каспийских планов, реализуемых совместно с Баку, Анкарой и европейцами, отношения Ашгабата и Москвы остаются загадочными.

В апреле этого года сообщалось, что поставки туркменского газа продолжаются в рамках контракта с "Газпромом", заключенного в 2003 г. Позднее эту информацию подтвердили и официальные власти в Ашгабате: о начале поставок с 15 апреля написал сайт нефтегазового комплекса республики со ссылкой на концерн "Туркменгаз". Интересно, что в 2016 г. всплывала информация о том, что "Газпром" разорвал контракт с "Туркменгазом" из-за некоего нарушения, а также затребовал пересмотра цены на туркменский газ задним числом - за период с 2010 по 2015 гг. Но пересмотра не произошло, да и сам контракт, как видим, не разорван.

К слову, в то же время Совет Евросоюза окончательно утвердил изменения в Газовую директиву ЕС. Они распространяют европейские нормы, регулирующие газопроводы внутри объединения, на трубы, ведущие из третьих стран в ЕС. В частности, директива затрагивает "Северный поток-2", по которому газ из России по дну Балтийского моря планируют доставлять в Германию. Изменения требуют, среди прочего, доступа третьих компаний-производителей к "Северному потоку-2". То же будет касаться и потенциального возвращения газа из Туркменистана на европейский рынок. Поэтому битва за туркменский газ может оказаться жаркой.

Максим Михайленко, «Деловая столица»