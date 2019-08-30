Богдан Яременко: Зеленский получил сильных союзников 6 Богдан Яременко

30.08.2019, 13:53

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Богдан Яременко

Президент Украины уверенно утверждает политическое лидерство в государстве.

Вчерашнее/сегодняшнее заседание парламента полностью и целиком – победа Зеленского, который очень уверенно утверждает политическое лидерство в государстве.

Во-первых, популярный, но до вчерашнего дня политически одинокий президент получил сильных союзников – парламентское большинство и правительство.

Во-вторых, "с марша" сделан большой шаг в направлении выполнения одного из основных предвыборных обещаний и президента, и партии "Слуга народа" – отмены депутатской неприкосновенности. С моей точки зрения, стратегически это очень неоднозначное решение, но поскольку это четкое и фактически бескомпромиссное требование общества, оно должно было быть сделано вне всяких сомнений. Впрочем, как иначе заработать моральное право принимать решения, которые, возможно, не всем в обществе понравятся?

Далее президент твердо навязал парламенту свою волю к реформам – ближайший месяц парламент будет работать над несколькими десятками законопроектов, внесенными на рассмотрение главой государства.

И даже стиль работы парламента, который на протяжении полусуток сделал то, на что предшественникам понадобилось бы как минимум несколько дней (формирование органов власти) – это тоже красноречиво.

Я все понимаю про сложность момента (взять хотя бы "ложку дегтя" – решение президента США заморозить выделенную Украине военную помощь), но вчера президент Зеленский получил все основания называться лидером.

Теперь о сложном и неоднозначном.

Шуфрич и Аваков. Я не шел в политику лелеять политическую девственность. И между выпячиванием собственных принципов или вставанием в позу выбрал проголосовать за назначение обоих, хотя не сомневаюсь, что выслушаю в комментариях под этой публикацией.

По Авакову сомнений было немного – я могу простить почти все тем, кто весной – летом 2014 года защитил страну от вражеского нашествия. Арсен Аваков – один из них. Ну, а действия или правовая государственная позиция полиции во время президентской и парламентской кампаний стали весомым дополнительным аргументом. Да, Авакову когда-то придется ответить на очень многие вопросы, которые накопились у общества (и если он серьезно оступится, то, став свидетелем обсуждения его кандидатуры на фракции, не сомневаюсь, что "Слуга народа" первой эти вопросы и поставит). Но всему свое время.

Искушение не проголосовать или проголосовать против Нестора Шуфрича на должность председателя комитета по свободе слова было значительно больше... Но поскольку голосовалось руководство всех комитетов, я не решился голосовать против себя и коллег. Моральной компенсацией стали результаты голосования за Шуфрича на должность вице-спикера.

Идем дальше. Тяжелыми были впечатления от взаимодействия с коллегами из фракции ЕС. Проблема еще и в том, что я сижу только на проход и один ряд впереди этой фракции. У меня и раньше не было сомнений в притворной бутафорской государственной позиции части представителей этой политсилы. Но выбранный ими стиль "оппозиционности" оказался еще более гадким.

В целом разница между новообращенными и старыми депутатами поразительна. За несколько часов стало все понятно о заоблачных антирейтингах парламента. Это просто неприятно наблюдать, когда легализм и формализм используются для того, чтобы не сделать то, что должен. Должен, потому что такова воля людей.

Избранного коллегами стиля "мы их задавим своими знаниями процедур" хватило на два с половиной часа меньше, чем продолжалось заседание. Ну, правда, кто же будет регламент ценой сна и семейного уюта защищать?

Определенные процедурные огрехи нами, "Слугой народа", почти наверняка вчера были допущены. По неопытности исключительно. Но ни одно решение вчера нами не принималось в узкопартийных интересах.

Уже немного зная Дмитрия Разумкова (вы слышали вчера от него хоть слово на русском? А так переживали все!) и не сомневаясь, что регламент он овладеет очень быстро, уже начинаю переживать за коллег, которые вскоре окажутся совсем уж "голыми королями". Но пару дней еще могут покуражиться. Выдержки у нас все равно больше.

Как, кажется, и чувства юмора, и осознания, зачем мы пришли в парламент. Работа началась стремительно и продолжение без сомнения будет.

Богдан Яременко, «Фейсбук»