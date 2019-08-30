Альвидас Никжентайтис: Итог «Балтийского пути» - свобода 2 30.08.2019, 14:25

Альвидас Никжентайтис

Фото: DELFI

Насколько сильны сегодня идеалы, которые привели к победе мирной манифестации?

Буквально несколько дней назад в Литве, Латвии и Эстонии праздновали тридцатилетний юбилей «Балтийского пути», когда 2 миллиона жителей этих стран, взявшись за руки, живой 600-километровой цепью соединили три балтийские столицы. Сайт Charter97.org подвел итоги 30-летия «Балтийского пути» с известным литовским историком Альвидасом Никжентайтисом.

- «Балтийский путь» прошел в 1989 году, Литва все еще была в составе Советского Союза, а люди помнили сталинский террор и события в Чехословакии… и тем не менее они вышли на улицы.

- Да, о сталинских репрессиях помнили, но не стоит забывать тот факт, что это уже было новое поколение, которое выросло в относительно спокойное время и которого репрессии не коснулись. Опасения, что повторится история послевоенных репрессий и депортаций, были скорее свойственны представителям старших поколений, которым все это довелось испытать. Наконец не стоит забывать, что «Балтийский путь» прошел после ряда других массовых акций, и к этому моменту в обществе созрело мнение, что советский аппарат репрессий далеко не такой всемогущий, как раньше. Люди наконец поняли, что появился исторический шанс вырваться на свободу из Советского Союза.

- Какое значение у «Балтийского пути» было тридцать лет назад?

- Тридцать лет назад начался процесс, который в конце концов закончился тем, что Литва получила независимость и вышла из состава Советского Союза. «Балтийский путь» для людей того времени был своеобразным актом протеста, направленным против результатов пакта Молотова – Риббентропа. Основная цель протеста – обратить внимание мировой общественности что Литва, Латвия и Эстония были насильно аннексированы СССР и продемонстрировать что жители балтийских стран не намереваются мириться с секретным договором двух диктаторов – Сталина и Гитлера.

- Так было тридцать лет назад, а какое значение у «Балтийского пути» в наше время? Что он значит для молодого поколения, поколения интернета и смартфонов?

- Четко прослеживается изменения содержания и значимости «Балтийского пути» тогда и сейчас. Если 30 лет назад основной фокус был на секретные протоколы пакта Молотова – Риббентропа , то сейчас на первое место выдвинулся нарратив самого «Балтийского пути» как мирной манифестации, как дня победы Литвы, Латвии и Эстонии против советской империи.

- Идеалы «Балтийского пути» - насколько они сильны сегодня?

- Именно поэтому для того, чтобы они сохранились, проводятся праздники, дни памяти. Не стоит надеяться, что те идеалы, в которые верили прошлые поколения полностью сохранятся в нынешнем. Многие молодые люди о «Балтийском пути» знают только из рассказов родителей, но, по моему мнению, праздники и дни памяти позитивно влияют на общество, стимулируют здоровый патриотизм и гордость за свою страну. «Балтийский путь» был и остается уникальным явлением, которое впоследствии копировали другие нации.

- «Балтийский путь» был первой и последней акцией такого масштаба, в которой единогласно приняли участи Литовцы, Латыши и Эстонцы? Почему?

- Да, действительно – первая и последняя. Почему? Во-первых, нужно знать, что определение – страны Балтии, которое объединяет Литву, Латвию и Эстонию в один регион – наследие Советского Союза. Во-вторых, изначально исторически у этих трех государств было очень мало общего, что повторяется и в наше время. В некоторых случаях Литва, Латвия и Эстония являются конкурентами. Когда эти три страны находились в составе Советского Союза, у их граждан было чувство общего – они чувствовали себя угнетенными, им пришлось испытывать оккупацию СССР. После того, как Литва, Латвия и Эстония получили независимость, естественно, что каждая из этих стран пошла своим путем и не испытывает нужды в такой степени солидарности как это произошло во время «Балтийского пути».