В Беларуси вводят новые правила выдачи медсправок водителям 16 30.08.2019, 14:43

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Окончательная дата пока не названа.

Получить водительскую справку можно будет у терапевта. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, пишет av.by.

По словам министра, сейчас ведется совместная работа с Парком высоких технологий по информатизации здравоохранения. Это означает, что любой человек сможет создать личный кабинет, в котором получится подготовить выписку о состоянии здоровья. Здесь будет храниться информация о последних диагнозах, результатах анализов и о том, у кого под наблюдением он состоит. В личном кабинете можно будет при необходимости заказать и выписку о состоянии здоровья – ее отправят на указанную при регистрации электронную почту.

На рассмотрении властей находится еще один вариант, который, по словам главы Минздрава, предполагает следующее: если у врача общей практики нет данных, что у человека за последние пять лет выявлено заболевание, препятствующее управлению транспортным средством, то ему можно продлить справку без необходимости посещения узких специалистов.

При этом у врачей общей практики будет отоскоп для проверки слуха и все необходимое для проверки зрения.

«Обычные манипуляции, которые осуществляет терапевт или врач общей практики, плюс отсутствие информации, что были заболевания, препятствующие вождению, — человеку будет автоматически продлена эта справка», — пояснил Караник.

Конкретных сроков перехода на такую систему получения медсправки он уточнять не стал, оговорившись лишь, что некоторые элементы введут уже в следующем году.