NYT: США предлагают Мадуро уйти по-хорошему 5 30.08.2019, 15:27

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Диктатору дают последний шанс.

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что США не собираются выдвигать обвинения или применять какие-либо меры против правителя Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolás Maduro), если он добровольно уйдет в отставку, несмотря на то, что его страна находится на грани экономического краха и в данный момент переживает гуманитарную катастрофу, пишет The New York Times (перевод — inosmi.ru)

По словам специального посланника Белого дома в Венесуэле Эллиота Абрамса, нет никаких признаков того, что Мадуро готов покинуть свой пост.

Предложение об амнистии было сделано после того, как венесуэльский лидер и его американский коллега Дональд Трамп обсудили проведенные на высоком уровне переговоры между правительствами двух стран. Но Абрамс утверждает, что такие переговоры пока не проводились.

«Это не гонения, — подтвердил Абрамс в интервью во вторник 27 августа. — Мы его не преследуем, мы хотим, чтобы он ушел с поста президента и сделал это достойно». Он добавил, обращаясь к Мадуро: «Мы не хотим предъявлять вам обвинения или преследовать в судебном порядке. Мы хотим, чтобы вы ушли в отставку».

Министерство финансов [США] уже отметило, что Мадуро — один из тех, кто может получать выгоду от предполагаемой незаконной поставки наркотиков из Венесуэлы, однако рекомендовало не обвинять его.

Прагматичный и более вежливый призыв Абрамса — полная противоположность восьми месяцам санкций, международной изоляции и угрозам правительства Трампа осуществить военное вмешательство [в Венесуэлу], направленное против Мадуро и его ближайшего окружения, которое обвиняют в стремлении удержаться у власти и фальсификации итогов голосования [на выборах президента] в прошлом году.

Лидеры оппозиции в Венесуэле не предложили Мадуро неприкосновенность и обвиняют его в обогащении за счет коррумпированного правительства, в результате чего многие венесуэльцы остались без еды и электричества, а также доступа к медикаментам. В интервью Абрамс попытался разъяснить ситуацию относительно усилий правительства Трампа, направленных на то, чтобы заставить Мадуро уйти с поста президента. На прошлой неделе, после сообщений о том, что Вашингтон и Каракас провели секретные переговоры, Трамп заявил, что Белый дом связался с «высокопоставленными представителями» правительства Мадуро.

Через несколько часов Мадуро заверил, что уполномочил своих представителей провести секретные встречи с американским правительством. «Я подтверждаю, что уже несколько месяцев мы контактируем с высокопоставленными должностными лицами», — заявил Мадуро, добавив, что его правительство «всегда готово к диалогу».

Однако, по словам Абрамса, не в этом случае. «Ошибочно полагать, что мы ведем переговоры и существует определенная система общения, — отметил дипломат. — Постоянно поступают различные сообщения, и я думаю, что, как все уже догадались, сообщения из Вашингтона обычно звучат так: Вам необходимо вернуться к демократии. Мадуро должен уйти в отставку. Ему не стоит выдвигать свою кандидатуру на выборах. Мы не отменим санкции, пока он не покинет свой пост».

Такие комментарии, скорее всего, направлены на то, чтобы задобрить лидеров венесуэльской оппозиции, которые поясняли, что заявления Трампа могут увести в сторону их собственный переговорный процесс. На прошлой неделе делегация во главе с главным представителем оппозиции депутатом Сталиным Гонсалесом (Stalin González) отправилась в Вашингтон, чтобы оказать давление на американское правительство в вопросах, касающихся политики в отношении Венесуэлы.

По словам Абрамса, на данный момент нет смысла общаться напрямую с правительством Мадуро. Он заявил, что с конца января сообщения посредников из Венесуэлы в Вашингтон стали приходить «всё реже» и содержащиеся в них сведения вызывали сомнения: о некоторых Мадуро, скорее всего, знал, о других — нет. Все придерживались одного и того же мнения: Мадуро продолжит противостоять международной кампании давления, возглавляемой администрацией Трампа.

Сообщения, которые США отправляют правительству Венесуэлы, обычно публикуются в официальных коммюнике, в твиттере, а в некоторых случаях передаются через европейских дипломатов или религиозных лидеров. Помимо требований о том, чтобы Мадуро покинул свою официальную резиденцию, дворец Мирафлорес (Palacio de Miraflores), посредники выражали обеспокоенность состоянием здоровья по крайней мере пяти американцев, которые были задержаны в Венесуэле, а также условиями, в которых их содержат. Любой прямой контакт Вашингтона и Мадуро может подвергнуть риску параллельные переговоры, которые ведут в Норвегии и Барбадосе представители правительства и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо (Juan Guaidó). Именно его США считают законным президентом.

Благодаря этим переговорам Мадуро получил возможность мирно разрешить политический кризис, что помогло избежать европейских санкций. У оппозиции же после нескольких месяцев демонстраций, в которых стало участвовать всё меньше людей, и неудачных попыток уничтожить старый государственный аппарат Венесуэлы есть шанс сместить Мадуро.

В июле Мадуро предложил оппозиции провести новые выборы в обмен на отмену американках санкции, что придало стимул переговорам. Однако затем он их прервал в знак протеста против новых санкций, введенных 5 августа. Всё имущество венесуэльского правительства на территории США было арестовано. Введение нового пакета санкций удивило как оппозицию, так и Мадуро. Кроме того, он включает в себя применение экономических мер к любой иностранной компании, ведущей дела с правительством Венесуэлы.

Официальные представители обеих сторон заявили, что, скорее всего, переговоры возобновятся на следующей неделе в Барбадосе, хотя точной даты пока нет. Данную информацию они сообщили на условиях анонимности.

«Чем больше США вмешиваются в дела Венесуэлы, тем больше проблем появляется в процессе переговоров, — заявил бывший глава кабинета министров Мадуро Темир Поррас (Temir Porras), который сейчас работает политическим консультантом в Каракасе. — Политика США оказывает огромное влияние на будущее Венесуэлы, однако она не может разрешить кризис. Это могут сделать только венесуэльцы».

Во время интервью Абрамс заявил, что Белый дом не поддержит проведение новых выборов в Венесуэле, если будут выдвинуты кандидатуры двух политиков, борющихся за власть: Мадуро или Гуайдо. Американский дипломат отметил, что, если они хотят участвовать в выборах, сначала они должны оставить свои посты, чтобы потом не возникало споров относительно фальсификации итогов голосования.

По предположениям Абрамса, если не будет принято никакого решения, то к 1 октября Гуайдо прекратит переговоры, чтобы они не затягивались. «Очевидно, он еще не уверен, что данная ситуация безнадежна, — заявил Абрамс. — Возможно, он придет к этому выводу завтра».

В январе национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, приняла закон об амнистии в надежде на то, что военные, верные Мадуро, перейдут на ее сторону. Оппозиционные лидеры заверили, что не позволят ни Мадуро, ни его ближайшим сторонникам избежать возможных уголовных обвинений, а также не станут помогать всем тем, кто верен режиму Мадуро и кого обвиняют в нарушении прав человека.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге расследует обвинения, выдвинутые против сил безопасности в 2014 году, во время первого срока полномочий Мадуро. США не являются государством — участником МУС. Любое предложение об амнистии со стороны США будет иметь ограничения. Ранее представитель Белого дома рассказал в интервью газете «Нью-Йорк таймс», что правительство Трампа не снимет никаких обвинений в наркоторговле, которые были предъявлены многим ближайшим политическим союзникам Мадуро и членам его семьи.

Абрамс не стал комментировать вопрос о том, позволят ли США Мадуро иметь имущество на американской территории, если он уйдет в отставку или его вышлют из Венесуэлы.

По словам аналитика политических рисков компании IHS Markit в Лондоне Диего Мойа-Окампоса (Diego Moya-Ocampos), для того чтобы предложение об амнистии Мадуро было реализовано, оно должно распространяться на всех высокопоставленных должностных лиц и военных.

Мойа-Окампос отметил, что даже это станет важным шагом для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки в этой южноамериканской стране. «Это изменит ход игры», — сказал он.