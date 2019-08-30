Дамоклов меч над белорусскими силовиками 2 30.08.2019, 15:37

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Кому его опасаться, а кому нет?

28 августа состоялось республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, где силовики обсудили «недостатки» в своей деятельности. Что неудивительно: после «исторического» совещания-разноса у Лукашенко 20 августа они не могли не признать ошибки.

В правовых государствах руководители силовых ведомств были бы уже отправлены в отставку после тех фактов, которые обнародовал глава Беларуси. Но в нашей стране по-другому – Лукашенко решил взять паузу.

UDF.BY проанализировал, над кем из силовиков сгустились тучи, а над кем по-прежнему светит солнце.

КТО ДОЛЖЕН ОПАСАТЬСЯ ОТСТАВКИ

Александр Конюк

Генпрокурор стал одним из тех, кто в последнее время подвергся жесткой критике со стороны руководителя страны. Еще до разноса.

Лукашенко заявил:

«Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески».

На «историческом» совещании правитель Беларуси отметил:

«Так у нас прокуратура в суверенной независимой стране работает, что за них надо еще работать мне».

Теперь Конюк признает недоработки в работе правоохранительной, но, можно допустить, что его отставка не за горами. Да и задержался он на своем посту: управляет Генпрокуратурой с 2011 года.

Андрей Швед

Год назад руководитель Беларуси предупреждал главу Госкомитета судэкспертиз:

«Смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет».

И что же? На «историческом» совещании озвучили информацию КГБ: сотрудники Госкомитета судэкспертиз во время выезда на место происшествий фактически фальсифицируют следы совершения преступлений.

«У задержанных лиц отбирают образцы, в том числе оставленные ими уже при проведении процессуальных действий, а затем они наносятся на изымаемые предметы и вещи, что в дальнейшем при экспертном исследовании таких объектов «доказывает» совершение преступления заранее известным лицом. Прямой подлог и фальсификация! И таким людям место знаете где», – возмутился Лукашенко.

Андрей Швед руководит Госкомитетом судмедэкспертиз с момента его создания в 2013 году.

Иван Носкевич

Недовольство работой Следственного комитета Лукашенко высказал его руководителю лично – поводом стало дело инженера МЗКТ, которого четыре года продержали в СИЗО, но вину доказать не смогли. Вдобавок к этому потом озвучили, что работники СК давили на судей во время этого процесса.

Вообще к работе Следственного комитета давно накопилось немало претензий. Много критики в адрес СК Лукашенко высказал во время совещания 20 августа.

Игорь Маршалов

Во время разноса Лукашенко подверг критике и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, заявив, что ДФР гоняется за суммами ущерба, а не занимается предотвращением незаконного получения дохода бизнесом и гражданами, устранив причины и условия их противоправной деятельности.

Но совещании 28 августа генпрокурор также сказал, что финансовая милиция не дорабатывает, занимаясь выявлением малозначительных преступлений.

Игорь Маршалов также довольно давно руководит ДФР – с 2013 года.

КТО МОЖЕТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ

Валерий Вакульчик

Во время разноса у Лукашенко для КГБ нашлась только такая критика: «Я не говорю, что вы плохо работаете. Вы недостаточно работаете». Но можно считать, что действия ведомства Вакульчика руководитель страны даже поставил другим силовикам в пример.

Например, Лукашенко обратил внимание: все возбужденные Комитетом госбезопасности громкие уголовные дела о взяточничестве основываются на конкретных фактах и аудио-, видеодоказательствах.

Вакульчик может не волноваться за свое будущее во власти. Единственный вопрос, как долго оно будет связано с КГБ – не решит ли Лукашенко усилить управленцем другое ведомство?

Юрий Караев

Игорь Шуневич очень вовремя ушел в отставку. На совещании спустя два месяца после его увольнения от Лукашенко больше всего досталось как раз милиции. Например, в связи с фальсификациями в делах по незаконному обороту наркотиков.

С нового министра Юрия Караева спрос небольшой – он только вступил в должность, а до этого руководил внутренними войсками и был далек от деятельности оперативников. Теперь его задача исправить ошибки, укоренившиеся при предшественнике.