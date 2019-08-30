В Верховную Раду прошли пять новых нардепов от «Слуги народа» 30.08.2019, 16:04

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Они заменят своих коллег, ставших министрами.

Согласно закону «О выборах народных депутатов Украины», на места назначенных представителей Кабмина должны прийти следующие по списку кандидаты.

Пятерых народных депутатов из фракции «Слуга народа», которые получили портфели министров в Кабмине, заменят их коллеги по партии, следующие по избирательному списку. Об этом стало известно в пятницу, 30 августа, сообщает korrespondent.net.

Известно, что депутатами от «Слуги народа» партийному списку были избраны 129 человек, однако пятерых из них назначили в правительство. Согласно закону О выборах народных депутатов Украины, на места назначенных представителей Кабмина должны прийти следующие по списку кандидаты.

Соответственно, следующими обладателями депутатских мандатов станут:

Анатолий Остапенко (№130 в списке);

Татьяна Цыба (№131);

Иван Калаур (№132);

Юлия Гришина (№133);

Ольга Руденко (№134);

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила состав нового Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Должности сохранили два министра из предыдущего правительства – Оксана Маркарова и Арсен Аваков.