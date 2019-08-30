Алесь Беляцкий: В Беларуси много людей, достойных медали БНР 30.08.2019, 16:12

Если бы награда была государственной, правозащитник не принял бы ее.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий награжден медалью к 100-летию Белорусской Народной Республики.

Рада БНР решила наградить правозащитника в знак признания заслуг ради белорусского независимости и демократии. Медаль на минской площадке «Тэрыторыя правоў» 30 августа правозащитнику торжественно вручил заместитель председателя Рады БНР Николай Пачкаев.

«Для меня это большая честь, я очень благодарен Раде БНР за то, что моя скромная работа таким образом была увековечена. Это награда имеет более символическое значение, так как мы понимаем, что это не государственная награда в полном смысле этого слова. Если бы награда была государственной, я не принял бы ее. Ведь если ты занимаешься правозащитой в стране и отстаиваешь права человека, то брать государственные награды, на мой взгляд, неправильно», — отметил при награждении Алесь Беляцкий.

Также он добавил, что в Беларуси вообще много людей достойных этой награды, которые работали на благо Беларуси, на развитие демократии и прав человека, отстаивания независимости Беларуси.

Медали «100 лет БНР» удостоились более 130 человек из Беларуси и зарубежья. Одной из первых награду получила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.