Экоактивисты: План властей может привести к аварии на БелАЭС с масштабным выбросом радиации 30.08.2019, 16:34

Белорусы обратились в Госатомнадзор и МИД.

Активисты «Беларусской антиядерной кампании», куда в том числе входят Белорусская партия «Зеленые» и ОО «Экодом», обратились с открытым письмом в Госатомнадзор и Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Сайт Charter97.org публикует текст обращения:

Открытое обращение по поводу Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС

На прошлой неделе Госатомнадзор (ГАН) опубликовал текст Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС (далее - Нацплан действий) на своем веб-сайте. Мы приветствуем опубликование этого документа, а также учет большинства рекомендаций PRT и некоторых замечаний общественности.

Нашу крайнюю обеспокоенность, однако, вызывают нижеприведенные факты, свидетельствующие о том, что процедура стресс-тестов не достаточно серьезно воспринимается белорусской стороной, а решения выявленных проблем безопасности расцениваются не как обязательные или необходимые, и планируются в отношении уже действующей станции.

Такой подход может привести к новой аварии, в том числе с масштабным радиоактивным выбросом!

1. Действия ГАН не являются в достаточной степени прозрачными для общественности. Так, не была принята во внимание европейская практика, и общественным организациям был обещан, но так и не представлен черновик Нацплана действий для внесения предложений. В то же время, правила Европейских стресс-тестов предписывают делать общественность стороной процесса, и это предписание выполнялось такими странами, как Великобритания.

ГАН не предоставил общественности по ее запросу ни готового документа Нацплана действий, ни ВАБ-2018, ни других документов, рассматриваемых ГАН в качестве обоснования безопасности Островецкой АЭС. Кроме того, на следующий день после публикации текста Нацплана действий на сайте ГАН, он был снят с сайта и появился только после возмущения общественности.

2. Нацплан действий содержит некорректную интерпретацию процедуры стресс-тестов и результатов партнерской проверки, убеждает в якобы избыточности и необязательности предлагаемых европейскими регуляторами мероприятий по решению проблем безопасности Белорусской АЭС.

Так, в тексте Нацплана действий говорится:

«Вопросы, затрагиваемые в стресс-тестах, призваны оценить запасы безопасности сверх установленных законодательством норм, соответствие которым проверяется в рамках процедуры лицензирования. Таким образом, это дополнительная оценка безопасности: процедура лицензирования не включает рассмотрение вопросов стресс-тестов…».

В то же время, Беларусь добровольно взяла на себя обязательства в рамках международного соглашения по стресс-тестам, международные соглашения и договоры имеют приоритет над другими нормами, кроме Указов Президента Республики Беларусь. Даже в случае конфликта с утвержденной Указом Президента процедурой лицензирования Белорусской АЭС, принцип интеллектуального владения не отменяет приоритета безопасности с учетом Фукусимской катастрофы, над графиком ввода в строй. Национальные законодательные нормы в области ядерной безопасности, разработанные на основе российских, очевидно, нуждаются в улучшении для обеспечения выполнения рекомендаций WENRA и МАГАТЭ.

Далее, в Национальном плане действий говорится:

«Результаты стресс-тестов Белорусской АЭС подтвердили достаточность существующих проектных мер для обеспечения безопасности энергоблоков, с учетом событий, произошедших на АЭС «Фукусима-дайити». Дефицитов безопасности не выявлено, дополнительные меры по усилению проектного уровня безопасности не требуются. В отношении каждого из рассмотренных экстремальных воздействий определены запасы безопасности».

Мы свидетельствуем о том, что этот тезис не соответствует действительности, PRT в своем докладе по итогам партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС не говорит о том, что дополнительных мер по усилению проектного уровня безопасности не требуется! Более того, PRT выявила проблемы в каждой из трех областей исследования и выдало белорусской стороне рекомендации по их устранению. Данное утверждение в Нацплане действий вводит в заблуждение и не соответствует действительности! Кроме того, PRT отмечает несоответствие проекта AЭС-2006 современным подходам МАГАТЭ и WENRA к безопасности атомных электростанций.

Не ясно также и то, для чего государство должно тратить средства на процедуру стресс-тестов и выполнение Нацплана действий, если дополнительные меры не требуются. С другой стороны, меры, направленные на устранение фукусимских рисков не являются избыточными, а вполне оправданы с практической точки зрения.

3. Нацплан действий не включил всех рекомендаций, а большинство практических мер предусматривается в отношении уже действующей станции.

Ряд предложений независимых экспертов, разработанных в рамках общественной экспертизы стресс-тестов БелАЭС, а также некоторые предложения PRT не вошли в Нацплан действий по стресс-тестам БелАЭС. Кроме того большинство запланированных Нацпланом мер планируется к осуществлению на уже на действующей АЭС.

Мы считаем, что большинство практических действий по устранению рисков БелАЭС, описанных в Нацплане действий, крайне затруднительно выполнять в условиях работающей реакторной установки, подключенной к сети. Это также создает дополнительные риски безопасности работы станции. Более того, это крайне дорогостоящая процедура.

Отсутствие в Нацплане ряда рекомендаций и вовсе оставляет существенные проблемы нерешенными.

Например, не учтена рекомендация общественных экспертов, направленная в ГАН еще в январе этого года, по оснащению систем вентилирования контайнтмента БелАЭС системами фильтрации, что предусмотрено требованиями для новых АЭС в странах ЕС, в частности, в Финляндии. Если эта мера не будет выполнена, то БелАЭС будет осуществлять выбросы радионуклидов как в аварийном, так и в безаварийном режимах (так называемые штатные выбросы).

4. Нашу крайнюю тревогу вызывает и реакция Белорусского МИДа на заявление литовской стороны, призывающей осуществить Нацплан действий до физического пуска БелАЭС. На наш взгляд, Литва обоснованно заявляет о том, что действия по снижению рисков БелАЭС для Беларуси не так важны, как ввод в строй. Это демонстрирует как сам ход строительства, так и Нацплан действий. Однако вместо признательности за справедливые замечания, которые служат усилению безопасности в регионе, Беларусь пытается указать Литве на некие нарушения. При этом, совершенно не учитывая того факта, что Литва выводит из эксплуатации АЭС, наследие советского времени, а не строит новую. И она это делает гораздо более открыто. руководствуясь при этом более современными европейскими стандартами и подходами.

Мы призываем Госатомнадзор к пересмотру графика исполнения Нацплана действий, включения туда всех рекомендаций, включая установку системы фильтрации вентсистем контайнмента, а также к их исполнению до физического пуска станции!