Пять впечатлений от нового правительства Украины Светлана Залищук

30.08.2019, 16:45

Фото: ukrinform

История показывает, что молодость и воля к изменениям может частично замещать опыт.

Народный депутат Украины, сооснователь движений «Центр UA», «Чесно», «РПР» Светлана Залищук поделилась своими впечатлениями от нового правительства Украины:

1. Хорошо знаю лично 9 человек из нового правительства, в том числе премьер-министра Алексея Гончарука. О каждом из этих людей могу с уверенностью сказать — они не о коррупции. На «входе» этот Кабмин имеет статус наименее коррумпированного в истории Украины. Важно, чтобы команда подтвердила этот статус также «на выходе». Аваков — это, конечно, минус. Зря президент согласился на это наследство.

2. Главный вызов членов правительства сегодня не коррупция (как у предыдущего), а способность быть руководителями страны в очень непростое время. История показывает, что молодость и воля к изменениям может частично замещать опыт. Но не подменять его. Надеюсь, что новые лидеры окружат себя мудрыми опытными специалистами. Что тщеславие не станет причиной для кризисного менеджмента в стране. Мы просто не можем себе этого позволить. Думаю, что у нас одно из самых молодых правительств в мире.

3. Видение. Хочу увидеть от Алексея Гончарука и его команды четкий план действий на следующий год. Мне не хватило тезисов, предложенных вчера. Видно, что многое делается с колес.

4. Министерство иностранных дел и вице-премьер по европейской интеграции. Это моя отдельная радость в новом Кабмине. Вадим Пристайко — несмотря на миллион спекуляций относительно новой команды, так же как Дмитрий Кулеба — патриоты, евроатлантисты, очень компетентные дипломаты. Наша дипломатия во главе с этими коллегами — здоровый и сильный орган нового кабминовского тела. Удивлена, что ЕС за них не проголосовали, в частности ввиду того, что сотрудничество между ними было все предыдущие 5 лет, они были реальными членами команды. По моему мнению, это просто низко.

5. Еще есть много вопросов и замечаний. Но сегодня хочется остановиться лишь на пожелании быть успешными. Потому что это не об успехе людей, которых я знаю и уважаю, это о стране.