«Белнефтехим» назвал дату восстановления планового объема экспорта нефти 30.08.2019, 16:54

В первом полугодии он снизился почти на 20%.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков ожидает, что белорусские НПЗ смогут до конца года обеспечить ранее запланированный объем экспорта нефтепродуктов, несмотря на нефтяной форс-мажор, сообщает interfax.by.

"Концерн ведет работу по восстановлению объемов поставки в страну нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов. По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019 год планы", - сказал Рыбаков.

В частности, по его словам, "Белоруснефть" наверстывает отставание по экспорту белорусской нефти и прогнозирует выход на плановые поставки в ноябре.

Рыбаков констатировал, что в первом полугодии экспорт товаров концерна "Белнефтехим" снизился почти на 20%. "Основные причины - это снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объемов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода. Одновременно произошло и снижение котировок на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии", - пояснил председатель концерна.

Он также отметил, что на внутреннем рынке реализуется 35-40% нефтепродуктов, выпущенных белорусскими НПЗ, остальной объем идет на экспорт. "Самыми маржинальными для Беларуси являются рынки близлежащих стран с наиболее оптимальной логистикой", - уточнил Рыбаков.

Как сообщалось, по данным Белстата, Беларусь в январе-июне 2019 года экспортировала 5,25 млн тонн нефтепродуктов, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В июне экспорт нефтепродуктов составил 0,68 млн тонн против 0,77 млн тонн в мае и 0,8 млн тонн в апреле и 1 млн в среднем за месяц в первом квартале. Таким образом, поставки нефтепродуктов из Беларуси в июне продолжили снижаться после резкого сокращения в апреле на фоне нефтяного форс-мажора, связанного с поставками загрязненной хлоридами нефти из РФ.

В структуре экспорта за январь-июнь поставки в страны ЕС составили 3,7 млн тонн (снижение на 24,5%) на $1,73 млрд (на 24,5% меньше). Поставки белорусских нефтепродуктов на Украину снизились на 8,4%, до 1,43 млн тонн, в стоимостном выражении экспорт на Украину сократился на 11,2%, до $874,1 млн.

За январь-июнь Беларусь экспортировала 488,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (снижение на 27,7%). По данным Белстата, в июне 2019 года экспорт нефти из Беларуси возобновился после приостановки в мае и составил 100 тыс. тонн. В апреле экспорт собственной нефти составлял 80 тыс. тонн, что на 41% меньше, чем в среднем за месяц в январе-марте.

В 2018 году Беларусь сократила экспорт нефтепродуктов на 3,1% - до 11,93 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,64 млн тонн, увеличившись на 1,2%.

Как сообщалось, в конце апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт нефтепродуктов из-за поставок некачественной нефти из РФ и необходимости удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях сокращения нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" объявил о снятии ограничений на экспорт 21 мая.

Также Беларусь была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепроводов. Экспорт нефти из страны был возобновлен в июне.

Ранее также сообщалось, что "Белнефтехим" рассчитывает на восстановление плановых поставок нефти из РФ до 18 млн тонн в 2019 году. В первом полугодии Беларусь импортировала из России 8,53 млн тонн нефти, что на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2018 года.