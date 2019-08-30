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Виктор Шендерович: Где вчера было дно, дна сегодня не стало

  • 30.08.2019, 17:01
Виктор Шендерович: Где вчера было дно, дна сегодня не стало
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

О жарком российском лете-2019.

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович опубликовал стихотворение о протестном лете-2019 в России.

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
Касамаре свезло,
Только этого мало.

Власть брала на излом,
То лгала, то молчала,
Торговала @блом...
Только этого мало.

Где вчера было дно,
Дна сегодня не стало.
От ОМОНа черно.
Только этого мало.

Не напрасно то зло
И стозевно, и лайя.
В автозаке тепло
У ацтеков и майя.

Конституции нет
Близ кола и мочала.
Поспевает ранет,
Только этого мало.

То, что сбыться могло, -
Хоть бы внуков застало…
В батискафе светло.
Только этого мало.


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