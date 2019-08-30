Виктор Шендерович: Где вчера было дно, дна сегодня не стало 30.08.2019, 17:01

Виктор Шендерович

Фото: DELFI

О жарком российском лете-2019.

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович опубликовал стихотворение о протестном лете-2019 в России.

Вот и лето прошло,Словно и не бывало.Касамаре свезло,Только этого мало.

Власть брала на излом,То лгала, то молчала,Торговала @блом...Только этого мало.

Где вчера было дно,Дна сегодня не стало.От ОМОНа черно.Только этого мало.

Не напрасно то злоИ стозевно, и лайя.В автозаке теплоУ ацтеков и майя.

Конституции нетБлиз кола и мочала.Поспевает ранет,Только этого мало.

То, что сбыться могло, - Хоть бы внуков застало…В батискафе светло.Только этого мало.