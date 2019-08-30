Три загадки после визита Джона Болтона в Минск Валерий Карбалевич

30.08.2019, 17:13

Валерий Карбалевич

Лейтмотивом всех высказываний советника президента США была тема независимости Беларуси.

После визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск осталось несколько загадок.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Настоящего Времени» в Минске Сержу Харитонову, которое Джон Болтон дал в аэропорту перед отлетом, есть интересная фраза: «Я показал Лукашенко по дороге из аэропорта в Дворец независимости на магазин Huawei, которую мы проезжали - просто здесь в Минске». Из этой реплики следует, что Лукашенко встречал Болтона в аэропорту? Правитель Беларуси подъезжает к трапу самолета с иностранным гостем крайне редко. Это - дань уважения. Для этого посетитель должен иметь очень большой статус, или в его приезде белорусская сторона должна быть сильно заинтересована.

Второй момент. Программа визита предусматривала переговоры Джона Болтона с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Однако в информационных сообщениях белорусской стороны нет никаких сведений о такой встрече. Ни БелТА, ни сайт МИД Беларуси об этом ничего не говорят. А Болтон в Twitter сообщает о такой встрече и дает фотографию, где они разговаривают, стоя во Дворце независимости.

Great meeting in Belarus with Minister of Foreign Affairs Vladimir Makei. We discussed a wide range of topics related to Belarusian national security and sovereignty. pic.twitter.com/2GHqjZfvdH — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 29, 2019

И третья загадка. Владимир Макей присутствовал только на первой половине переговоров Лукашенко с Болтоном. Где-то в середине встречи Макей вышел. Наверное, секреты были такого уровня, что их не доверили даже министру иностранных дел.

Но стоит несколько слов сказать о последствиях этого визита для отношений Беларуси с Россией. Безусловно, переговорам в Минске сопутствовала тень Москвы.

Думаю, не случайно сразу после отъезда Болтона Макей поспешил дать комментарий телеканалу «Беларусь 1». Его главный смысл - это успокоить Москву.

Прежде всего, Макей подчеркнул, что инициатива приезда Болтона шла от американской стороны. Мол, не виноваты мы, он сам к нам приехал.

«Не нужно искать никаких конспирологических заговоров за самим фактом визита», - заявил Макей. А кто говорит о заговоре? Российские телеграмм-каналы.

Российское агентство «Спутник» информацию об этом комментарий белорусского министра дает под довольно красноречивым заголовком: «Макей: на переговорах с Болтоном не было призывов присоединиться к чему-то». Наверное, этот вопрос больше всего волновал Москву.

И телефонный разговор Лукашенко с Путиным на второй день после отлета Болтона тоже очень показателен. Пусть себе поводом для звонка президента России и было поздравление белорусского правителя с днем ​​рождения.

Формально Москве не к чему придраться. Ведь Путин, Лавров, другие российские чиновники регулярно встречаются с политиками, в том числе американскими, Лукашенко такой уровень контактов и не снился. К тому же в отношениях Беларуси и США происходит всего лишь процесс нормализации, стороны даже еще не обменялись послами.

Но неслучайно лейтмотивом всех высказываний Болтона в Минске была тема независимости Беларуси. После Крыма было много экспертных оценок, что поддержка Западом Украины в ее конфликте с Россией была недостаточно решительной. А уж, мол, за Беларусь ни ЕС, ни США «вписываться» не будут. Ведь белорусская территория - это общепризнанная сфера влияния России, к тому же здесь диктатура. Так вот визит Болтона - определенное предупреждение Москве, сигнал, что Соединенные Штаты готовы вступить в конкуренцию с Россией за влияние на регион Восточной Европы.

Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»