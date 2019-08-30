закрыть
30 августа 2019, пятница, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Три загадки после визита Джона Болтона в Минск

  • Валерий Карбалевич
  • 30.08.2019, 17:13
Три загадки после визита Джона Болтона в Минск
Валерий Карбалевич

Лейтмотивом всех высказываний советника президента США была тема независимости Беларуси.

После визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск осталось несколько загадок.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Настоящего Времени» в Минске Сержу Харитонову, которое Джон Болтон дал в аэропорту перед отлетом, есть интересная фраза: «Я показал Лукашенко по дороге из аэропорта в Дворец независимости на магазин Huawei, которую мы проезжали - просто здесь в Минске». Из этой реплики следует, что Лукашенко встречал Болтона в аэропорту? Правитель Беларуси подъезжает к трапу самолета с иностранным гостем крайне редко. Это - дань уважения. Для этого посетитель должен иметь очень большой статус, или в его приезде белорусская сторона должна быть сильно заинтересована.

Второй момент. Программа визита предусматривала переговоры Джона Болтона с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Однако в информационных сообщениях белорусской стороны нет никаких сведений о такой встрече. Ни БелТА, ни сайт МИД Беларуси об этом ничего не говорят. А Болтон в Twitter сообщает о такой встрече и дает фотографию, где они разговаривают, стоя во Дворце независимости.

И третья загадка. Владимир Макей присутствовал только на первой половине переговоров Лукашенко с Болтоном. Где-то в середине встречи Макей вышел. Наверное, секреты были такого уровня, что их не доверили даже министру иностранных дел.

Но стоит несколько слов сказать о последствиях этого визита для отношений Беларуси с Россией. Безусловно, переговорам в Минске сопутствовала тень Москвы.

Думаю, не случайно сразу после отъезда Болтона Макей поспешил дать комментарий телеканалу «Беларусь 1». Его главный смысл - это успокоить Москву.

Прежде всего, Макей подчеркнул, что инициатива приезда Болтона шла от американской стороны. Мол, не виноваты мы, он сам к нам приехал.

«Не нужно искать никаких конспирологических заговоров за самим фактом визита», - заявил Макей. А кто говорит о заговоре? Российские телеграмм-каналы.

Российское агентство «Спутник» информацию об этом комментарий белорусского министра дает под довольно красноречивым заголовком: «Макей: на переговорах с Болтоном не было призывов присоединиться к чему-то». Наверное, этот вопрос больше всего волновал Москву.

И телефонный разговор Лукашенко с Путиным на второй день после отлета Болтона тоже очень показателен. Пусть себе поводом для звонка президента России и было поздравление белорусского правителя с днем ​​рождения.

Формально Москве не к чему придраться. Ведь Путин, Лавров, другие российские чиновники регулярно встречаются с политиками, в том числе американскими, Лукашенко такой уровень контактов и не снился. К тому же в отношениях Беларуси и США происходит всего лишь процесс нормализации, стороны даже еще не обменялись послами.

Но неслучайно лейтмотивом всех высказываний Болтона в Минске была тема независимости Беларуси. После Крыма было много экспертных оценок, что поддержка Западом Украины в ее конфликте с Россией была недостаточно решительной. А уж, мол, за Беларусь ни ЕС, ни США «вписываться» не будут. Ведь белорусская территория - это общепризнанная сфера влияния России, к тому же здесь диктатура. Так вот визит Болтона - определенное предупреждение Москве, сигнал, что Соединенные Штаты готовы вступить в конкуренцию с Россией за влияние на регион Восточной Европы.

Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов