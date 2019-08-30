Арсений Чигирь: Куда уходят собранные народом деньги? 30.08.2019, 17:18

Арсений Чигирь

Активист из Бобруйска задает властям неудобные вопросы.

Бобруйчанин Арсений Чигирь планирует принять участие в предстоящей «парламентской кампании». Активист рассказал пресс-службе БНК о главных проблемах своего города:

- Проблем много: безработица, низкая зарплата, отсутствие детских садов в новых районах, дороги, социальная сфера, здравоохранение. Приведу пример: у нас есть детская больница, которая очень давно нуждается в ремонте. Мы за нее уже много лет боремся, пытаемся как-то решить ситуацию. Эта единственная детская больница в нашем городе и находится она в ужасном состоянии. Мы собирали подписи, ходили на прием к представителям власти. Нам давали обещания, что в ближайшие годы ситуация исправится, что уже выделен бюджет на ремонт.

Спустя годы власти уже сами обратились к людям за помощью, сказали, что не хватает средств на ремонт, обратились к людям. Работников различных организаций обязывали, как это у нас бывает, в добровольно-принудительном порядке скидываться деньгами. Говорили, что будет жесткий контроль за всем этим. Результата нет. Больница не ремонтируется. Куда уходят собраные народом деньги?

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в «избирательной кампании» и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923. Присоединяйтесь!