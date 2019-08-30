Леонид Судаленко: Лукашенко с арбузами нарушил трудовое законодательство 26 30.08.2019, 17:38

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Диктатор не имел права привлекать девушек к уборке бахчевых.

29 августа пресс-служба Лукашенко опубликовала видео. На нем девушки из службы протокола диктатора собирают вместе с Лукашенко урожай арбузов. Не каждый арбуз с легкостью поднимает и сам Лукашенко (рост около 180, вес не менее 100 килограммов). Девушки на видео перебрасывают арбузы друг другу, кладут в кузов, а одна даже носит по два арбузa, сообщает «Радыё Свабода».

Не вредит ли все это женскому здоровью?

Что говорит закон

Минздрав определил предельные нормы поднятия и перемещения тяжестей женщинами. Они прописаны постановлением от 13.10.2010 № 133. Нормы расписаны таким образом:

Поднятие и перемещение тяжестей при чередование с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг

Поднятие и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг

Суммарная сумма грузов, следующих в течение каждого часа смены:

С рабочей поверхности - до 350 кг

С пола - до 175 кг

При этом уточняется, что расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 метров, а высота поднятия груза ограничивается 1 метром, а с рабочей поверхности - 0,5 метра.

Что думает правозащитник

«На опубликованном видео мы видим арбузы весом намного больше, чем 7 килограммов. Мы видим, как хрупкие девушки их поднимают, переносят даже по два в руках и бросают их на высоту в грузовой кузов. Даже если взять средний вес арбуза 5-7 килограммов, и при условии, что 10 девушек вместе с Лукашенко собрали 20 тонн арбузов, выходит по 2 тонны на человека. Чтобы не нарушать определенный Минздравом запрет на 175 кг в час, уборкой арбузов надо было заниматься не менее 12 часов. Это без перерыва и отдыха», - говорит правозащитник Леонид Судаленко. Он часто защищает интересы рабочих в судах.

Уточнить, сколько весят арбузы в хозяйстве Лукашенко, не удалось. На одном из предыдущих видео с уборочной на полях диктатора арбузы таких размеров весили по 10 килограмм.

«Если работник считает, что наниматель нарушает его трудовые права, он имеет право обратиться в государственную инспекцию по труду или напрямую в суд с жалобой, чтобы был зафиксирован случай такого нарушения. Если это будет подтверждено, можно требовать досрочного увольнения с работы с выплатой в пользу работника трех среднемесячных зарплат», - говорит Судаленко.

«Работник-женщина имеет законное право отказаться от той работы, которая ей запрещена законодательством», - считает правозащитник.