Белорусам рассказали, как обходить блокировку и читать «Хартию-97» 12 30.08.2019, 17:56

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Общественные активисты раздали минчанам буклеты с инструкцией.

Чем ближе к «выборам» - тем сильнее нервничают власти. В частности, нам сообщают о проблемах с доступом к крупнейшему независимому сайту страны — «Хартии’97».

Общественные активисты раздали минчанам буклеты с инструкцией по обходу блокировки, сообщает пресс-служба БНК.

Напомним и здесь, как можно читать «Хартию’97»:

Установите на своем смартфоне приложения Intra или 1.1.1.1. Процесс установки займет пару минут.

Intra

1. Зайдите в Play Маркет (Google Play) и введите в строку поиска: Intra. Нажмите на иконку приложения. После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку Intra среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Разрешить или Allow.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Включено.

5. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере.

1.1.1.1

1. Зайдите в Play Маркет (Google Play) и введите в строку поиска: 1.1.1.1. Нажмите на иконку приложения. После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Ok.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Подключено.

5. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере

Обход блокировки на компьютере или ноутбуке

Установите расширение Browsec, которое позволяет открывать заблокированные сайты в самых популярных в Беларуси браузерах — Chrome, Firefox, Yandex и Opera. Процесс установки займет пару минут.

Зайдите на сайт https://browsec.com/, нажмите синюю кнопку «Install BROWSEC for free».

2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку Добавить/Установить/Add/Install (в зависимости от языка и вашего браузера), во всплывающем окне нажимаете Добавить/Add, затем Оk.

3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете кнопку Protect me. Глобус должен сменить цвет на зеленый.

4. Читайте сайт «Хартия-97».

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