Аргентину признали объявившей дефолт 3 30.08.2019, 17:59

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Страна намерена отложить выплату примерно 7 млрд дролларов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня «выборочный дефолт» (SD). Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства, пишет finanz.ru.

Правительство Аргентины 28 августа в одностороннем порядке объявило о продлении срока погашения краткосрочных ценных бумаг (Letes). «По нашим критериям, это представляет собой дефолт», - констатирует S&P.

Как заявил накануне министр финансов Эрнан Лакунса, Аргентина намерена отложить выплату примерно 7 млрд дролларов по номинированным в песо облигациям, которые должны быть погашены в этом году.

Также правительство предложит растянуть выплаты по облигациям на 50 млрд долларов, в основном принадлежащих иностранным инвесторам, и по займу от МВФ на 44 млрд долларов.

В общей сложности до 2023 года план реструктуризации предполагает сокращение выплат на 42% - вместо 116,7 млрд долларов инвесторы получат 67,2 млрд.

Это, по словам Лакунсы, позволит «значительно уменьшить долговую нагрузку» страны, которая протяжении последних 14 лет почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам и дважды проводила реструктуризацию долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса песо и дефицита твердой валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине 44,1 млрд долларов.

Экономическая ситуация вновь обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес, призывающий пересмотреть условия сделки с МВФ.

На результатах голосования курс песо рухнул на 30%, а фондовый индекс Merval - на 38%. Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC».