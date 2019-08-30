NEXTA: Перед приездом Лукашенко в Уручье детям запретили играть на площадке 7 30.08.2019, 18:43

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В столичном микрорайоне ожидается очередная показуха.

- Нас внимательно читают в Администрации "президента": в новой школе №93, которую он будет торжественно открывать 2 сентября в минском Уручье, всё же отменили "дополнительную" линейку в 14:00 для классов, которые "великому первооткрывателю" видеть незачем, чтобы не бросалась в глаза переукомплектовка учениками. Будет одна линейка в 10:00, - пишет NEXTA.

- У жильцов окрестных домов - свои радости. На месте, где был пустырь и битое стекло, всего за день построили детскую площадку. Но... играть детям запретили до 2 сентября - пока Лукашенко не уедет. Написали "Опасно", а почему - не пояснили. То ли из-за незастывшего цемента, то ли из-за снайперов.

Ещё там молниеносно снесли заброшенный старый командный пункт 120-й дивизии (на его месте на фото свежая земля), постригли деревья, заменили мусорные баки на новые и натыкали повсюду горшков с цветами. Также починили старый памятник и тротуары. Но - лишь до тех мест, докуда будет видно "президенту". Дальше - всё то же убожество и развал.

Показуха. Ничего нового, - резюмирует известный блогер.