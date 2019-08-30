Просрочка по кредитам россиян увеличилась практически вдвое 30.08.2019, 18:47

Такой уровень уже сопоставим с показателями 2014 года.

Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6-1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", пишет 30 августа РИА Новости.

"В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом — в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое — до 1,6-1,7%",— говорится в исследовании.

По мнению авторов анализа, банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и объемов выдачи новых кредитов.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом треть респондентов (33%) за последний год испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан.