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Роналду: Будет неплохо, если я завершу карьеру в один год с Месси

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  • 30.08.2019, 19:02
Роналду: Будет неплохо, если я завершу карьеру в один год с Месси

Португальцу в настоящее время 34 года, аргентинцу - 32.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос журналиста, был бы он против того, чтобы завершить спортивную карьеру в один год с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Учитывая, что Лионелю на два года меньше, чем мне, такой вариант был бы неплохим. Впрочем, я вроде бы в неплохой форме, поэтому надеюсь играть и через год, и через два, и через три", — приводит слова Роналду "Чемпионат".

Роналду в настоящее время 34 года, тогда как Месси в конце июня исполнилось 32.


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