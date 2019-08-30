Экономист: Беларусь ожидает всплеск инфляции и обвальная девальвация 2 30.08.2019, 19:23

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«Зарплатный пузырь» и «выборы» в Беларуси.

В августе появились сразу две новости о повышении зарплат. Первая касается повышении окладов бюджетников с 1 сентября ориентировочно на 12%. Вторая – увеличения минимальной заработной платы с начала года 2020 года почти на 14%.

И что-то подсказывает, что в ближайшее время белорусы услышат еще одну новость - об очередное повышении пенсий, пишет «Салiдарнасць».

Казалось бы, такие новости не могут не радовать. Тем не менее, в этой ситуации есть несколько «но», о которых важно помнить, предупреждает доктор экономических наук Борис Желиба:

– Если говорить коротко, то это действительно может быть так называемый зарплатный пузырь. Мы видим, что в экономике ничего не произошло, что бы резко подхлестнуло рост ВВП. Он по-прежнему остается низким.

В то же время статистика нам говорит, что рост зарплаты уже более, чем в два раза превышает производительность труда. Если зарплаты растут примерно на 7%, то производительность труда – всего лишь на 3%. В итоге получается диспропорция. Зарплаты раздуты, а рост производительности труда отстает.

Причина здесь, конечно, предвыборная. Идет кампания перед выборами в парламент, а потом начнется президентская. Вот государство и повышает зарплату тем, кому оно ее может повысить. Это зарплата бюджетникам, это минимальная зарплата, на производствах также будут «спускаться» указания поднять зарплаты к выборам.

По мнению экономиста, такое необоснованное повышение зарплат в Беларуси может привести к неконтролируемым последствиям.

– Если эта диспропорция превысит какие-то пороговые значения, то мы можем получить всплеск инфляции и обвальную девальвацию. А эти «прибавки» спишутся в один момент. Эти последствия могут настигнуть экономику с некоторым временным лагом – например, после лета 2020 года, когда пройдут президентские выборы, все может аукнуться и вылезти боком, – предупреждает Борис Желиба.