Девушка, погибшая на Немиге, через 20 лет оказалась в списке «тунеядцев» 8 30.08.2019, 19:44

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Погибшая девушка числилась в базе «тунеядцев» с 2017 года.

Только после обращения матери Министерство труда и социальной защиты исключило минчанку Аллу Мельникову из списка "тунеядцев". Между тем, Мельникова погибла в давке на станции метро "Немига" еще в 1999 году, пишет БП.

2 августа минчанка Зинаида Губская направила письменное обращение министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. Женщина потребовала, чтобы ее дочь Аллу Мельникову исключили из базы не занятых в экономике граждан.

Только после этого Минтруда исключило погибшую девушку из этой базы данных. Чиновники даже принесли письменные извинения родителям погибшей. При этом выяснилось, что девушка, погибшая 20 лет назад, числилась в базе "тунеядцев" с 2017 года. На то, чтобы исключить Аллу Мельникову из базы "тунеядцев", понадобился месяц.

Правозащитник Олег Волчек, который оказывал юридическую помощь семье погибшей, говорит, что семья удовлетворена извинениями государственных органов.

Волчек обращает внимание не только на моральную и юридическую, но и на экономическую сторону дела: "Это не просто формализм: даже на неработающего человека ежегодно рассчитывается субсидирование на жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение. Получается, на нее выделялись бюджетные деньги вместо того, чтобы оказать помощь живым, но больным".

Правозащитник считает, что в базе "тунеядцев" может находиться еще много подобных "мертвых душ".