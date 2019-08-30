Вера россиян в будущее РФ рухнула до минимума за десятилетие 1 30.08.2019, 19:55

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Так мрачно на «перспективы России через 5 лет» россияне не смотрели ни разу за всю историю опросов.

Машина госпропаганды, более пяти лет внушающая населению веру в бессилие санкций, международный авторитет и мощь, вылетела в кювет мрачного бездорожья российской действительности, пишет finanz.ru.

Вера россиян в долгосрочное будущее страны неуклонно снижается с лета 2018 года, несмотря на анонсированные планы совершить «рывок», догнать Германию и побороть бедность, выяснил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), ежемесячно исследующий экономические ожидания по заказу ЦБ РФ.

На август-2019 индекс «оценки перспектив развития страны в ближайшие 5 лет» упал до 93 пунктов. Это означает, что число пессимистов на 7% превысило группу оптимистов. Относительно мая индикатор потерял 6 пунктов, а по сравнению с весной 2018 года - 28 пунктов.

Весь 2017-й год и первую половину прошлого года долгосрочных оптимистов было больше на 8-21%. Ситуация изменилась в августе 2018-го на фоне шока от пенсионной реформы: лагерь тех, кто не верит в улучшения через 5 лет, превысил по численности группу оптимистов. И тех пор этот разрыв только увеличивается.

Текущее значение индекса - 93 пункта - минимальное за все время доступной на сайте ЦБ статистики (с 2009 года). Даже на пике кризиса 2014-15 гг настроения не опускались так низко: большинство продолжало верить, что сложности временные, и на 5-летнем горизонте ситуация выправится.

Рушатся именно долгосрочные ожидания, следует из опроса. Так, индекс «развития страны на ближайший год» хотя и упал с 104 пунктов в мае до 92 в августе все же находится значительно выше уровней, например, декабря 2014-го (80 пунктов).

Перспективы собственного материального положения на ближайшее время люди оценивают нейтрально: соответствующий индекс даже вырос с начала года (с 94 до 99 пункта). Инфляционные ожидания снизились с 9,4% до 9,1%.

Веру в долгосрочное будущее подорвало повышение пенсионного возраста, говорил в мае глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, - вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали - нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», - описывал Федоров логику людей.

Отсутствие веры в будущее порождает страх: набирают силу все виды фобий от стихийных бедствий, болезней и нищеты до конца света и «страшного суда», показал июльский опрос «Левада-центра».

С 2016 года число тех, кто боится войны выросло в 1,5 раза (с 31% до 51%); тех, кто боится бедности, стало больше почти вдвое (36% против 22%); испытывающих страх перед «произволом властей» - втрое (27% против 10%).

Оказавшись во власти фобий и потеряв веру в будущее, люди перестают доверять друг другу. В ходе опроса РАНХиГС каждый четвертый сказал, что стал испытывать больше недоверия к коллегам, 18,2% стали меньше доверять друзьям, 12,6% начали терять доверие к родственникам.

3 «Почти половина респондентов в ответ на вопрос, много ли имеется людей, которым они доверяют, отвечают, что их мало или нет совсем», - констатирует заведующая лабораторией исследований социального развития ИНСАП РАНХиГС Елена Авраамова.