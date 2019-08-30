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Военно-воздушная дипломатия

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  • Александр Гольц
  • 30.08.2019, 20:14
  • 1,839
Военно-воздушная дипломатия
Александр Гольц

Теперь мы наконец знаем, зачем Путин ввязался в войну.

Ну теперь мы наконец знаем, зачем четыре года назад Москва влезла в гражданскую войну в Сирии, ради чего погибли десятки российских военных и были истрачены миллиарды долларов. Думаете, ради борьбы с терроризмом? Чтобы выйти из международной изоляции, вызванной аннексией Крыма и войной на Донбассе? Для демонстрации амбиций великой державы? Все гораздо проще. Сирийская операция понадобилась, чтобы втюхать Турции российские вооружения.

По крайней мере, именно к таким выводам приводят результаты скоротечного визита турецкого президента Эрдогана в Москву. Федеральные каналы не пожалели времени, демонстрируя совместное пребывание российского и турецкого лидеров на авиационном салоне МАКС-2019. Зрителям самым подробным образом показали, как начальники двух стран осматривают гордость российского авиапрома — истребитель 5-го поколения Су-57, другие боевые самолеты и вертолеты. Дабы подчеркнуть максимально непринужденный характер общения, телевизионщики долго-долго демонстрировали, как Путин покупает Эрдогану мороженое.

Большая часть совместной пресс-конференции как раз и была посвящена возможному военно-техническому сотрудничеству двух стран. Путин напомнил об уже реализуемом контракте на поставку зенитно-ракетного комплекса С-400. По его словам, Россия воспользовалась приездом Эрдогана на МАКС, чтобы провести двусторонние переговоры и обсудить в том числе перспективные совместные проекты: «Мы говорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолёту Су-57. У нас возможностей много. Мы демонстрировали новую систему оружия и новую систему радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнёров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства».

Эрдоган горячо поддержал эту тему: «Один из важнейших шагов в отношениях с Россией — это совместное производство. Очень много сплетен было по этой тематике, мы не обращали на них ни малейшего внимания». Напомнив, что именно сейчас идёт второй этап поставок комплексов С-400, а также продолжается подготовка персонала, он заявил: «Нашу солидарность в этой области мы хотим распространить на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам. Самое главное, чтобы мы сохранили атмосферу солидарности в этой области и распространяли ее и по ракетам, и по разным областям оборонной промышленности».

Совместное посещение авиасалона принесло замечательные результаты. Как передают турецкие СМИ, уже вернувшись на родину, Эрдоган допустил возможность приобретения российских истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35: «Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США, будем делать собственные шаги». Дело в том, что Вашингтон заявил о невозможности поставок F-35 в Турцию после того, как Анкара закупила российские комплексы ПВО С-400. Казалось бы, Путин одержал полный успех, заинтересовал потенциального покупателя в новом миллиардном контракте (утверждают, что С-400 удалось продать за 2,5 миллиарда долларов) и вдобавок вбил здоровенный клин между Вашингтоном и его важнейшим союзником на Среднем Востоке.

Однако Эрдоган экстренно прибыл в Москву вовсе не для того, чтобы прицениться к российским истребителям. Дела в Сирии складываются довольно скверно. Уместно вспомнить, что, благодаря российской поддержке и прежде всего массированным авиаударам, сирийским правительственным войскам удалось вытеснить и боевиков экстремистских организаций, и бойцов вооруженной оппозиции в провинцию Идлиб. Там по достигнутому в прошлом году российско-турецкому соглашению была создана так называемая зона «деэскалации». Российская военная полиция патрулирует эту зону по внешнему периметру, а турки осуществляют контроль изнутри. Дело в том, что значительная часть организаций вооруженной оппозиции ориентируются на Анкару. Да и примыкает провинция непосредственно к турецкой территории. И вот именно сейчас сирийская армия при поддержке Москвы начала наступление в Идлибе, выбив оппозицию из стратегически важного города Хан-Шейхун. При этом один из турецких постов оказался на территории, перешедшей под контроль войск Асада. Мало того, сирийские правительственные войска нанесли артиллерийский удар по турецкому военному конвою. Дело идет, таким образом, к прямому военному столкновению между Сирией и Турцией. Анкара неоднократно обращалась к Москве, своему «стратегическому партнеру», с требованиями урезонить Дамаск. И именно в этом был главный смысл визита Эрдогана.

Похоже, он получил свое. Владимир Путин сделал сенсационное заявление: «Создание зоны безопасности для Турции на ее южных границах будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии». И это при том, что другой путинский «стратегический партнер», режим Башара Асада, считает создание такой зоны турецкой оккупацией своей территории. Путин же многократно заявлял о намерении обеспечивать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Однако, когда он оказался перед необходимостью выбирать между Асадом и Эрдоганом, он выбрал Эрдогана. Видимо, возможность реализовать амбициозные экономические проекты — прокладку нефтепровода, строительство атомной электростанции и продажи оружия — перевесила всю геополитическую болтовню о восстановлении российского престижа на Ближнем Востоке.

И тут весьма любопытно значение как раз оружейных контрактов. Сколько было сказано и написано о том, что в результате их заключения продавец получает некое особое влияние на политику покупателя. Однако в случае с Эрдоганом можно наблюдать нечто прямо противоположное. Москва поступается своими «геополитическими обязательствами», чтобы продать свои самолеты…

Александр Гольц, ej.ru


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