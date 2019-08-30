Зеленский предложил сократить количество депутатов Рады на треть 1 30.08.2019, 20:37

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Законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении Конституции страны в той части, которая определяет число депутатов в парламенте и ход выборов, следует из базы данных украинского парламента.

Численность депутатов Рады он предложил сократить с 450 до 300 человек. «Конституционный состав Верховной рады Украины — триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет», — говорится в проекте поправок к статье 76 Конституции.

Если закон будет принят, измениться может и 77-я статья, которая определяет порядок проведения выборов в Украине: согласно предложенным поправкам, избирательная система со смешанной изменится на пропорциональную.

В документе также отмечается, что после внесения изменений в эти две статьи действующий созыв Верховной рады должен продолжить работать до следующих парламентских выборов.