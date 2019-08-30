Задержанного в Беларуси участника московских протестов выслали в РФ 30.08.2019, 20:47

Никите Чирцову запрещен въезд в нашу страну на 10 лет.

Участника московской акции протеста 27 июля, 22-летнего Никиту Чирцова, задержанного в Минске, выслали в Россию. Об этом сообщила телеканалу «Дождь» координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

По ее словам, Чирцова отправили в Москву рейсом «Белавиа» B2 987. Самолет приземлился в Домодедово около 18:00. Его адвокат сначала не мог найти юношу, но потом увидел в аэропорту. На данный момент Никита не задержан.

Ранее ТАСС сообщал, что Чирцов объявлен российскими властями в розыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках. О подозрении об этом уголовном деле говорил и он сам во время встречи с адвокатом.

О задержании Никиты Чирцова стало известно 28 августа. Его доставили в минское отделение, а затем передали миграционным службам.

Фигурантами дела, возбужденного российскими властями после акции в центре Москвы 27 июля, стали 14 человек.

Это не первый случай, когда белорусская сторона плотно сотрудничает с российской и выдает России подозреваемых граждан. Так, в июне 2017 года спортсмена Мурада Амриева выдали чеченским силовикам, несмотря на его ходатайство не делать этого и протест правозащитников.