Трамп прилетит в Польшу еще в этом году 30.08.2019, 21:01

Дональд Трамп

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши.

Визит президента США Дональда Трампа был отложен, а не отменен и состоится еще в этом году, - сказал глава польской президентской канцелярии Кшиштоф Щерский, передает «Радио Польша».

Он также выразил надежду, что новая дата визита Дональда Трампа в Польше будет известна на следующей неделе.

Президент США должен был прибыть в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Американский лидер отложил визит в связи с надвигающимся на Флориду ураганом «Дориан». Вместо него в Польшу прилетит вице-президент США Майк Пенс, который в воскресенье, 1 сентября, выступит с речью на площади Пилсудского в Варшаве в рамках мероприятий.

Кшиштоф Щерский на пресс-конференции сообщил, что во время беседы с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном прозвучало четкое заявление, что визит президента Трампа в Польшу отложен, а не отменен.

«Президент Трамп намерен еще в этом году, в ближайшие месяцы посетить Варшаву, чтобы реализовать полный план своего визита, который был составлен на 2 сентября, а также подписать уже подготовленные документы», - сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, польская сторона представила американской стороне несколько возможных сроков визита президента Трампа, все эти сроки охватывают ближайшие три месяца.