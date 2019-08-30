Кто из белорусов сыграет в Лиге Европы? 30.08.2019, 21:10

Для этих белорусских футболистов точно наступит евроосень.

С вылетом БАТЭ в плей-офф Лиги Европы еврокубки белорусов не лишились. Правда, Лига чемпионов обойдется без нашего десанта. Все соотечественники осенью попробуют свои силы исключительно в лигоевропейских матчах. До группового турнира добрались четыре белоруса – три футболиста и один главный тренер. Алексею Шпилевскому, Сергею Политевичу (оба – «Кайрат», Казахстан), Максиму Володько («Арсенал», Россия), Артему Гуренко («Ритеряй», Литва) и Юрию Кендышу («Шериф», Молдова) еврокубковая осень оказалась не по плечу, пишет «Трибуна».

Николай Сигневич («Ференцварош», Венгрия)

Кто соперники: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания)

Изначально венгерский чемпион собирался пробиваться в группу ЛЧ. Команда Сигневича прошла болгарский «Лудогорец» (2:1, 3:2) и мальтийскую «Валлетту» (3:1, 1:1), но на хорватском «Динамо» возникли непреодолимые трудности. Венгры увезли из Загреба ничью 1:1, которая давала неплохие перспективы на выход в раунд плей-офф ЛЧ. Однако в домашнем поединке «Ференцварош» ожидало фиаско: к 69-й минуте хозяева уступали 0:3 и играли в меньшинстве. До финального свистка «Динамо» забило еще один мяч.

В раунде плей-офф ЛЕ поклонникам «Ференцвароша» пришлось поволноваться. Выездная встреча с литовской «Судувой» завершилась без забитых мячей, а дома чемпион Венгрии то проигрывал (0:1), то позволял сопернику сравнять счет (2:2). Благо, для Сигневича и компании матч завершился их победой – 4:2. Отметим, последний мяч в поединке с одиннадцатиметровой отметки оформил белорусский нападающий.

После прохода «Судувы» Сигневич снял видео из раздевалки, в котором поздравил команду с выходом в группу ЛЕ и похвалился пятой в карьере еврокубковой осенью.

Вообще Николай принял участие в пяти квалификационных матчах из восьми, только в двух из которых появлялся с первых минут – против «Динамо». Мяч в ворота «Судувы» стал единственным для белоруса в отборе. Похоже, новый сезон для нашего форварда станет сплошной борьбой за место в нападении, где у «Ференцвароша» на одну позицию впереди еще претендуют ивуариец Франк Боли и венгр Тамаш Пришкин. Конкуренция могла быть больше, если бы итальянца Давиде Ландзафаме, забившего 16 мячей в 28 матчах прошлого чемпионата Венгрии, не арендовал столичный «Гонвед».

Виктор Гончаренко (ЦСКА, Россия)

Кто соперники: «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)

Гончаренко и Сигневич не успели пересечься в БАТЭ. Коуч уехал в чемпионат России осенью 2013-го, а через несколько месяцев к команде присоединился брестский нападающий. Судьба свела Гончаренко и Сигневича через шесть лет.

ЦСКА, автоматически попавший в групповой турнир ЛЕ, постарается пройти как можно дальше. Клуб при Леониде Гинере живет по средствам и солидную часть бюджета закрывает при помощи поступлений от еврокубков. В ЛЕ они скромнее, чем в ЛЧ, поэтому у «армейцев» большие планы на плей-офф. «В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки», – рассказал коуч ЦСКА. Но для начала подопечным Гончаренко необходимо выйти из группы, где собрались амбициозные команды, каждая из которых готова попортить кровь «армейцам».

Главная головная боль Виктора Михайловича и его белорусского помощника Александра Ермаковича заключается в оборонительных редутах. Сейчас у ЦСКА, действующего в пять защитников, травмированы оборонцы Виктор Васин, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин. В такой непростой ситуации появилась информация, что москвичи интересуются борисовским центрбэком Захаром Волковым.

Однако до трансфера футболиста не дошло – ЦСКА на эту позицию подписал ивуарийца Седрика Гогуа, против которого, скорей всего, и будет действовать Сигневич.

Александр Мартынович («Краснодар», Россия)

Кто соперники: «Базель» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция)

Чтобы впервые в истории пробиться в группу ЛЧ, «быкам» было необходимо пройти два раунда. С первым соперником в лице «Порту» российский клуб справился. Уступив в домашнем матче 0:1, на выезде краснодарцы уже к 34-й минуте вели 3:0. Правда, в концовке португальцам удалось сократить отрыв, забив два мяча, но на большее «драконов» не хватило.

В двух матчах «Краснодар» на поле с капитанской повязкой выводил Мартынович. Белорус стал полноправным лидером «быков» и даже летом отказал «Зениту», который хотел видеть защитника в своих рядах.

В раунде плей-офф «Краснодар» попал на «Олимпиакос». Вот только в матчах с греками Мартынович уже не был помощником своей команде. Защитник травмировал голень в следующем поединке после «Порту» против «Тамбова» и в строй вернется только на следующей неделе.

Именно Александра не хватило быкам в матче с «Олимпиакосом». В первом поединке у себя дома греки вынесли соперника 4:0. Ответный матч стал простой формальностью – «Олимпиакос» победил 2:1 и вышел в группу ЛЧ. За вторым поражением с трибун краснодарского стадиона наблюдал Мартынович, который на днях успел влипнуть в историю в своем Instagram.

Иван Маевский («Астана», Казахстан)

Кто соперники: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Партизан» (Сербия), АЗ (Голландия)

Единственным довольным белорусом на поле «Борисов-Арены» в четверг был полузащитник нурсултанцев Маевский. Белорус обменялся майками с Игорем Стасевичем, поблагодарил своих болельщиков и довольный пошел в раздевалку. «Астана» обеспечила себе еврокубковую осень. Правда, задачу максимум – выход в группу ЛЧ – в жизнь претворить не удалось.

Столичная команда вылетела уже в первом круге, уступив румынскому ЧРФ (1:0, 1:3). Задача сразу трансформировалась в более приземленную – пробиться в группу ЛЕ. Далее у «Астаны» были андоррская «Санта-Колома» (0:0, 4:1), мальтийская «Валлетта» (4:0, 3:0) и БАТЭ (3:0, 0:2). Маевский принял участие во всех восьми поединках, только в одном покинув поле до финального свистка.

Бонус

Неманя Милунович и Мирко Иванич («Црвена Звезда», Сербия)

Кто соперники: «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция)

Вы еще не забыли об этом сербском дуэте, правда? Отслужив не один год верой и правдой БАТЭ, зимой Милунович и Иванич отправились на Родину, заключив контакты с будущим чемпионом страны – «Црвеной Звездой».

Обоим футболистам удалось быстро прижиться на новом месте – балканцы стабильно выходят на поле. Правда, у Иванича возникают проблемы с набором очков по системе «гол+пас». За текущий год Мирко забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу, которая пришлась на лигочемпионский матч с «Копенгагеном» (отметка 3:25).

По пути в групповой турнир ЛЧ «Црвена Звезда» прошла литовскую «Судуву» (0:0, 2:1), финский ХИК (2:0, 1:2), датский «Копенгаген» (1:1, 1:1, по пен. – 7:6) и швейцарский «Янг Бойз» (2:2, 1:1). Проход в группу «красно-белая» часть Белграда праздновала с размахом. Футболисты с фанатами даже прокатились на танке по центру города. Выходкой заинтересовалась полиция, однако затем она пришла к выводу, что бронетехника не представляла опасности для окружающих.