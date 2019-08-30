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Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

  • 30.08.2019, 21:52
Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

Белорусов ожидает комфортная погода.

Теплая погода с ночными и утренними туманами ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, передает dzerginsk.by.

В субботу 31 августа будет переменная облачность. В некоторых восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Из-за ночного и утреннего тумана синоптики объявили в республике желтый уровень опасности. Будет дуть неустойчивый умеренный ветер, при грозах — порывистый. Ночью минимальная температура воздуха составит +12..+18°С, в дневные часы будет до +22..+29°С.

В воскресенье 1 сентября также ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый, днем он перейдет в умеренный. Ночью столбик термометра покажет +10..+17°С, в середине дня воздух прогреется до +24..+31°С.

По предварительным прогнозам, в начале следующей рабочей недели погода в Беларуси будет по-прежнему комфортной.


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