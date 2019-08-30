Подозреваемый в убийстве в Берлине россиянин въехал в ЕС по фальшивому паспорту 4 30.08.2019, 22:02

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Вадим Соколов

Журналисты Der Spiegel, Bellingcat и Insider провели расследование.

Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин въехал в Евросоюз по фальшивому паспорту. Такое утверждение содержится в совместном расследовании журнала "Шпигель", группы Bellingcat и российского издания The Insider, передает svoboda.org.

23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид "Бильд" называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования "Шпигеля" и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.

По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ – поддельный. В том числе его нет в базе данных системы "Роспаспорт", что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт мог быть удалён из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.

Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировало агентству расследование.

Как сообщал журнал "Шпигель", в правительстве Германии внимательно следят за расследованием, так как есть подозрения, что в данном случае может идти речь о заказном убийстве с участием российских спецслужб.

Хангошвили воевал во вторую Чеченскую на стороне правительства Чеченской Республики Ичкерия – с Шамилем Басаевым и Асланом Масхадовым, под его командованием были 60 человек, утверждается в письме главы Германо-Кавказского общества. После войны он пережил несколько покушений. Перед убийством он просил в Германии убежища, опасаясь за свою жизнь, ему в этом отказали, сообщал DW.