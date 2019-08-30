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На Флориду надвигается мощный ураган Дориан

  • 30.08.2019, 22:37
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На Флориду надвигается мощный ураган Дориан

Объявлено чрезвычайное положение, люди запасаются едой и лекарствами.

На американскую Флориду надвигается мощный ураган Дориан, в связи с которым президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на территории штата и отменил визит в Польшу.

Об этом сообщает CNN.

Власть также призвала жителей запастись едой, водой и лекарствами, которых хватит хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана.

По данным синоптиков, в приближением к суши ураган усиливается.


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