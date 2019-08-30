Китайские возможности для белорусских потребностей 1 Леонид Фридкин

30.08.2019, 22:45

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Фото: Getty Images

Лукашенко все глубже увязает в китайских долгах.

В Беларуси с принятием указов правителя №306 и №307 начинается реализация соглашения, подписанного 25 апреля в Пекине о «технико-экономической помощи» китайского правительства на сумму 800 млн юаней (около $119 млн).

Целью соглашения называется дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами и в соответствии с потребностью белорусского правительства. В числе этих потребностей оказались строительство национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, которым посвящены подписанные 13 августа указы, поставки оборудования для таможни, а также «другие согласованные сторонами проекты», о которых публике пока, видимо, знать не следует.

Тем временем Беларусь все глубже увязает в китайских долгах. К примеру, в 2016г. мы получили $446,9 млн от банков КНР, а уплатили 184,2 млн (20,6% всей суммы погашения внешнего государственного долга за год), в 2017-м - соответственно $306,6 млн и $245,8 млн (23,9%), в прошлом году - $509,2 млн и $374,9 млн (18,8%). А в I полугодии 2019г. наша страна перечислила китайским банкам $247,2 млн - 32% всей суммы погашения госдолга. Это вдвое меньше, чем выплаты России и Евразийскому фонду стабилизации и развития, но все равно впечатляет.

Китайские инвестиции рассматриваются белорусскими властями как один из важнейших источников финансирования отечественной экономики. В программе социально-экономического развития на 2016-20гг. запланировано привлечение каждой областью каждый год не менее $100 млн прямых китайских инвестиций. Наше правительство запланировало получать льготные кредиты в юанях на проекты, «предусматривающие значительный экономический эффект и генерирование точек роста экономики». Наверное, стадион и бассейн этим критериям вполне соответствуют.

Белорусские власти буквально заворожены идеей обретения нового суперсоюзника в лице Китая. Представляется, что место звена в «Экономическом поясе Шелкового пути» принесет значительные выгоды. Действительно, что может быть лучше такого партнера: сам проекты финансирует, сам строит, никаких политических условий не выдвигает, социальных и экономических реформ не требует. Это, казалось бы, выгодно отличает Китай от МВФ с его рыночными нотациями и от России с трубой «углубленной интеграции». По крайней мере, пока. К тому же Китай демонстрирует, что недемократический режим вполне может быть экономически успешным.

Судя по всему, эти плюсы с лихвой перевешивают сомнительное качество реализации ряда мегапроектов и даже скандальный срыв сроков строительства Светлогорского ЦКК с шлейфом экологических проблем и шпионским следом в придачу. Не смущает и бурный рост отрицательного сальдо в торговле с Китаем, которое за прошлый год составило почти $2,7 млрд, а на 1 июля нынешнего уже приблизилось к $1,3 млрд. В то же время в реальном секторе белорусской экономики на 1 января 2019г. накоплено всего $634,9 млн китайских инвестиций - немного меньше, чем британских, и втрое меньше, чем с Кипра.

Тем не менее мы полностью доверяем китайским партнерам. Так, в соответствии с помянутыми указами инженерные изыскания, проектирование, согласование, строительство, авторский и строительный надзор за строительством, приемка в эксплуатацию и передача стадиона и объектов белорусской стороне осуществляются по нормативным правовым актам КНР, а применяемые стройматериалы -

разумеется, тоже китайские - будут соответствовать китайским же стандартам. Правда, при обязательном соблюдении технических требований международных спортивных федераций. Ввозимые для строек товары не подлежат обязательному подтверждению соответствия по белорусским правилам. Оба проекта получили щедрые налоговые льготы.

В мире тем временем растет скептическое отношение к китайской торгово-строительно-финансовой экспансии. Некоторые уверяют, что никаких экономических резонов у «Шелкового пути» вообще нет. Зато этот мегапроект позволяет Пекину поддерживать занятость в собственной промышленности и строительном секторе, увеличивать экспорт. В странах-реципиентах тоже растут экономика и занятость. Однако все чаще оказывается, что китайские проекты мало способствуют устойчивому развитию, однако стоят дорого, а практической пользы от них не видно.

Например, построенную китайцами дорогу в Замбии смыло во время сезона дождей 2009г. А в 2010-м пришлось срочно эвакуировать госпиталь в Анголе через несколько месяцев после открытия - возникли опасения, что он рухнет. Правительства Малайзии, Непала, Мьянмы приостановили ряд китайских проектов или пытаются изменить их условия. В прошлом году Пакистану пришлось заморозить китайские проекты на $22 млрд из-за завышенной стоимости контрактов и чрезмерных займов и просить $12 млрд у МВФ для восстановления платежного баланса. В Кении в 2017-м во время строительства рухнул мост.

Этой африканской стране вообще не везет. Недавно выяснилось, что построенный Китаем участок железной дороги, которая должна была соединить кенийское побережье с Угандой, оборвался в чистом поле. Стройка была прекращена из-за того, что Китай удержал около $4,9 млрд, выделенных на этот проект.

Условия инфраструктурных займов Китая столь непрозрачны, что регулярно звучат мнения, будто они содержат изрядную коррупционную составляющую и тянут заемщиков в долговую ловушку. Кения, Пакистан, Джибути, Таджикистан, Кыргызстан, Лаос, Мальдивы, Монголия, Черногория оказались в группе риска из-за чрезмерной финансовой зависимости от Пекина.

Инициатива «один пояс, один путь» была бы более привлекательной при условии честных закупок, экономической целесообразности проектов и безусловной способности заемщиков погашать долги без излишнего напряжения для своих финансов. Но в Минске пока на сей счет не беспокоятся - как и 20 лет назад из-за союзной интеграции с более близким, но тоже восточным соседом.

Леонид Фридкин, «Белгазета»