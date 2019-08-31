закрыть
31 августа 2019, суббота, 10:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Соболенко объявила об уходе от своего тренера

5
  • 31.08.2019, 8:02
  • 1,589
Соболенко объявила об уходе от своего тренера
Арина Соболенко

Это случилось на следующий день после вылета белоруски со второго круга US Open.

Арина Соболенко объявила, что больше не будет работать со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

Соответствующий пост она разместила в Instagram.

«Спасибо тебе за всё и всего наилучшего в будущем», — написала девушка, отметив в посте своего уже бывшего тренера.

Напомним, это случилось на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open, где она в двух сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.

С Турсуновым Соболенко начала работать в июне 2018. С ним она взяла три титула — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне. В феврале Арина стала 9-й ракеткой мира, опустившись затем на 13-ю позицию.


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов