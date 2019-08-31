Соболенко объявила об уходе от своего тренера 5 31.08.2019, 8:02

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Арина Соболенко

Это случилось на следующий день после вылета белоруски со второго круга US Open.

Арина Соболенко объявила, что больше не будет работать со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

Соответствующий пост она разместила в Instagram.

«Спасибо тебе за всё и всего наилучшего в будущем», — написала девушка, отметив в посте своего уже бывшего тренера.

Напомним, это случилось на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open, где она в двух сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.

С Турсуновым Соболенко начала работать в июне 2018. С ним она взяла три титула — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне. В феврале Арина стала 9-й ракеткой мира, опустившись затем на 13-ю позицию.