Мозырь охватила паника из-за шлейфа дыма с НПЗ 5 31.08.2019, 8:17

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Фото: gomel.today

Что это было?

Большой столб дыма в стороне Мозырского нефтеперерабатывающего завода, фото и видео которого вечером 29 августа были опубликованы в соцсетях, вызвал переполох среди местных жителей.

Фото и видео дыма появились в популярных пабликах в соцсети ВКонтакте вчера в районе семи вечера. В комментариях кто-то строил предположения, что это пожар на заводе некоторые больше обеспокоились экологической ситуацией в самом Мозыре и соседних Калинковичах, пишет gomel.today.

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Что стало причиной появления дыма в районе Мозырского НПЗ?

«На время проведения регламентных работ по наладке маслосистемы компрессора жирного газа комбинированной установки каталитического крекинга произведен вывод углеводородного газа на факельную установку Ф-1 с целью проверки работы маслонасосов», — пресс-центр завода разместил на сайте объявление, в котором подробно рассказал про дым, который напугал мозырян.

«Качество воздуха под контролем, — поясняет администрация завода. — Сжигание сбросных газов на факельной установке позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды токсичными и горючими веществами. Отношение ОАО "Мозырский НПЗ" к вопросам защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов определяет его имидж, возможность стабильной работы и развития».