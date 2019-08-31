В сентябре в Минске будут отключать горячую воду 1 31.08.2019, 8:31

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Сезон отключения горячей воды в Минске продолжится и в сентябре. На сайте Мингорисполкома опубликованы адреса домов, которые останутся без удобства в этом месяце.

Горячую воду отключают примерно на две недели. Это нужно, чтобы подготовить тепловые сети к работе зимой. Вот по каким адресам не будет горячей воды с 2 сентября.

«Минсккоммунтеплосеть»

Проспект Дзержинского, 83/16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 125, 127, 129, 131; улица Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; улица Есенина, 3; 3 к. 2; 4, 6; 6 к. 1, 2, 3, 4; 6А, 6Б; 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; улица К. Маркса, 24, 26; улица Каролинская, 3, 6, 8, 10, 14; проезд Каролинский, 5; улица Космонавтов, 3 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 5 к. 1, 2; 5А; 7 к. 1, 2; 9 к. 1, 2; 11, 13 к. 1; 15 к. 1, 2; 17, 19, 21, 23 к. 1, 2, 3, 25, 27; улица Малинина, 8, 10, 10А; 12, 14; улица Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А; 51, 53, 55; улица Некрашевича, 6, 8, 10, 12; улица Плеханова, 26, 28 к. 1; 46, 48, 48А; 93, 93А; 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5; 99; проспект Рокоссовского, 27, 46, 48, 50, 52/1; 54/1; 56, 58/1; 60/1; 62, 64, 74, 74А; 76, 78, 80, 82; улица Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; улица Чюрлениса, 1, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26; улица Я. Чечота, 2, 2А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; улица Якубова, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4; 52, 52А.

Минские тепловые сети

Улица Аранская, 1−13 (нечетные), 18, 24; улица Белорусская, 2−14 (четные), 15−41 (нечетные); улица Бобруйская, 4−6 (четные), 5−27 (нечетные); улица Ванеева, 29, 31, 34, 40−48 (четные); переулок Велосипедный 2-й, 1−5 (нечетные), 9, 10, 22, 30−36 (четные); улица Володарского, 13−23 (нечетные), 16−24 (четные); улица Гедройца, 2, 6−14 (четные), 18, 20; улица Горовца; проспект Дзержинского, 93−97 (нечетные), 115, 119, 122, 127−131 (нечетные); улица Есенина, 3 к. 1−2; 4−22 (четные), 6, 6 к. 1−4; улица Казинца, 52а; улица Каролинская, 1, 2, 3, 6−10 (четные), 14; проезд Каролинский, 5; улица Кирова, 1−5 (нечетные), 2−8 к. 1−4 (четные), 7−23 (нечетные), 14−16 (четные), 25−29 (нечетные); улица Комсомольская, 25−33 (нечетные), 34−38 (четные); улица Космонавтов, 3 к. 1−6; 5, 5 к. 1−2; 7 к. 1−2; 9 к. 1−2, 11; 13 к. 1−2, 15−21 (нечетные); 15 к. 1; 23 к. 1−3; 25, 27; улица Крупской, 11, 15; улица Ленина, 12−16 (четные), 13−21 (нечетные), 18−34 (четные), 46, 47; улица Ленинградская, 1−7 (нечетные), 4−20 (четные); улица Малинина, 1−41 (нечетные), 2−34 (четные); улица Малявки, 1, 1а; улица К. Маркса, 1−33 (нечетные), 2−32 (четные); улица Маяковского, 1, 2, 2Б, 2 В, 4, 4А; переулок Михайловский, 4; проспект Независимости, 2−8 (четные), 10−20 (четные); улица Некрашевича, 6−12 (четные); улица Октябрьская, 2−16 (четные), 5−25 (нечетные); улица Н. Орды, 7−11 (нечетные), 15, 21−39 (нечетные), 43−47 (нечетные), 47А, 51−55 (нечетные); проспект Партизанский, 2 (к. 2, к. 14, к. 15, к. 16, к. 20), 8; улица Плеханова, 26−72 (четные), 51−127 (нечетные); площадь Привокзальная, 3−7 (нечетные); проспект Рокоссовского, улица Свердлова, 1−23 (нечетные), 22−36 (четные); улица Семашко, 17А; улица Слободская, 151−159 (нечетные), 163−169 (нечетные), 173−179 (нечетные); улица Тростенецкая, 4−8 (четные), 10Б, 15, 21, 22; улица Ульяновская, 23−41 (нечетные), 30−34 (четные); улица Ульяновская, 8; улица Чечота, 2−6 (четные), 2А, 5−11 (нечетные), 16, 20, 21−25 (нечетные), 26−32 (четные), 36, 40−44 (четные); улица Чюрлёниса, 2А, 3−7 (нечетные), 4−8 (четные), 12−16 (четные), 22−26 (четные); улица Энгельса, 26−34 (четные); улица Якубова; подземные переходы № 2, 3 по проспекту Независимости; станция метро «Площадь Ленина».