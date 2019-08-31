закрыть
31 августа 2019, суббота, 10:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Илон Маск предостерег мир

1
  • 31.08.2019, 8:43
  • 1,538
Илон Маск предостерег мир
Илон Маск
Фото: Reuters

По мнению основателя SpaceX, главной проблемой станет не перенаселение, а падение рождаемости.

Основатель SpaceX и изобретатель-миллиардер Илон Маск выразил опасения по поводу демографического коллапса, с которым, по его мнению, человечество столкнется в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает Naked Science.  

"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв" - заявил инженер. 

По мнению изобретателя, помочь не сможет и миграция, поскольку рождаемость будет падать по всей планете. 

Издание отмечает, что беспокоящая Маска проблема будет актуальна и на Марсе, потому что там нужно основать самовоспроизводящуюся человеческую колонию с "нуля". 


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов