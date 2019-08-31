Эксперт: Странные события на белорусском валютном рынке продолжаются 31.08.2019, 8:47

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Прогноз курса рубля на неделю 2-6 сентября.

На БВФБ вероятна коррекция курса доллара, но не исключено и продолжение его роста. Так как причины обвала курса нашего рубля в конце августа пока непонятны, делать прогноз вряд ли целесообразно. Можно ожидать только то, что доллар будет сильнее евро и российского рубля, а в понедельник 2 сентября его курс на БВФБ вырастет на величину около 0,5%, пишет эксперт Владимир Тарасов в газете «Белрынок».

Прогноз на прошедшую неделю не сбылся: средневзвешенный курс доллара за пять дней поднялся на 2% (до 2,098 рублей за доллар 30 августа), причем рос каждый день. Причиной стало неожиданное ослабление рубля против корзины валют из доллара, евро и российского рубля – на 1,3%. Это означает, что спрос на иностранную валюту на бирже значительно превысил предложение.

Средневзвешенный курс евро за неделю поднялся на 1,8% и составил 30 августа 2,316 рублей за евро.

Аналогичный курс российского рубля также вырос, на 0,7% до 3,1577 белорусских рублей за 100 российских.

А объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день сократился до 65 млн. рублей с 98,8 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Как видим, странные события на белорусском валютном рынке продолжаются, причем их причины пока неясны. После внезапного роста продажи валюты на бирже и укрепления белорусского рубля в середине августа, последовал значительный рост спроса на валюту и обвал рубля. Возможно, эти события связаны со вступлением в силу со 2 сентября на БВФБ Условий допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», в которых упрощается процедура допуска к биржевым торгам иностранной валютой и упраздняется Секция валютного рынка БВФБ.

Можно отметить, что развитие событий на валютном рынке в августе, состоящее в значительном увеличении сначала предложения валюты, а затем спроса на нее, похоже на ситуацию с дивидендами, когда предприятия вначале продают валюту для их выплаты, а затем некоторые акционеры конвертируют их обратно в валюту. Но информации о подобных событиях пока не поступало.

Возможно, причиной обвала курса рубля стали какие-то целенаправленные действия Нацбанка, в котором решили последовать мировой тенденции, согласно которой центробанки стремятся ослабить свои валюты. Например, в августе резко подешевел китайский юань. На таком фоне укрепляющийся белорусский рубль ранее выглядел белой вороной.

Не исключена и другая причина – резкое увеличение государственных расходов, что необходимо для обеспечения роста ВВП в стране в текущем году на 4%. Однако, судя по ряду признаков, руководство РБ смирилось с тем, что этот показатель выполнен не будет. По крайней мере, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в интервью изданию fDi Magazine заявил, что ВВП Беларуси в текущем году вырастет на 2,9%. Таким образом, по крайней мере, в Нацбанке выполнять прогноз роста ВВП на 4% не собираются. Что по этому поводу, правда, думают в правительстве, неизвестно.

Там приняли решение увеличить расходы на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, причем, довольно существенно: на 300 млн. рублей в текущем году. Это будет способствовать подъему темпов роста ВВП. Но мотивировано данное решение тем, что средняя зарплата в стране растет быстрее, чем планировалось, а требуется обеспечить выполнение поручения президента о том, чтобы зарплата в бюджетной сфере составляла не менее 80% от средней по стране.

В июле 2019 года средняя номинальная начисленная заработная плата работников Беларуси увеличилась по сравнению с июнем на 48 рублей и достигла 1 128,5 рублей. Это сезонный рост, вызванный увеличением заработков в сельском хозяйстве.

Премьер-министр РБ Сергей Румас сообщил 23 августа после встречи с президентом РБ Александром Лукашенко, что правительство обеспокоено тем, что рост зарплаты опережает темпы увеличения производительности труда, и работает с конкретными отраслями и предприятиями, чтобы производительность труда не отставала от роста зарплат.

Проблема действительно имеется. В январе-мае текущего года реальная заработная плата работников РБ выросла на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда – всего на 1,2%. Но правительство все равно увеличивает зарплату бюджетникам: с 1 сентября текущего года тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций будет увеличена сразу на 12,6% – до 41 рубля.

Несмотря на бурные события на валютном рынке, состояние с рублевой ликвидностью в банковской системе РБ почти не меняется. Спрос на облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 28 августа вырос, но ненамного: до 2 337,61 млн. рублей с 2 089,07 млн. рублей на аукционе 21 августа. Ставка отсечения и средневзвешенная ставка остались равными 9,4968% и 9,4916% годовых соответственно. Объем размещения оказался равен спросу.

Так как причина обвала рубля против корзины валют неизвестна, прогнозировать динамику ее стоимости на ближайшие дни не стоит. Будем смотреть, что происходит, и ждать появления информации, которая прояснит ситуацию.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс евро на БВФБ на прошедшей неделе вырос в меньшей степени, чем курс доллара, так как евро подешевел на рынке форекс. Причиной этого, среди прочего, стали заявления бывшей главы МВФ Кристин Лаггард, которая возглавит Европейский Центробанк с 1 ноября текущего года. Она одобрила мягкую политику ЕЦБ и сообщила, что возможность для дальнейшего снижения ставок банка еще имеется.

Кроме того, негативные для европейской валюты события произошли в Британии. Премьер-министр этой страны Борис Джонсон добился приостановки деятельности парламента до середины октября. Тем самым он пытается помешать депутатам принять меры против выхода Британии из ЕС без соглашения. Это увеличивает вероятность подобного выхода, то есть погружения Британии и ЕС в рецессию.

На текущей неделе эта история продолжиться, так как депутаты будут работать еще неделю перед приостановкой своей деятельности. Они могут устроить Борису Джонсону неприятности, которые отразятся как на курсе британского фунта, так и евро.

В то же время, доллар получил поддержку в конце прошедшей недели в связи с появлением надежды на возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. Стороны заговорили о намерении осуществить это уже в сентябре.

Под влиянием указанных факторов курс евро на рынке форекс дрейфовал к уровню 1,1 долларов за евро и вечером в пятницу 20 августе пробил его. Этому способствовало появление данных о снижении розничных продаж в Германии в июле на 2,2%. Рецессия в этой стране становится все более вероятной.

На текущей неделе можно ожидать, что курс евро останется примерно на текущем уровне, то есть будет колебаться возле значения 1,1 долларов, возможно даже опустится на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе вновь оказался заложником событий за рубежом, а именно, обострения торговой войны между Китаем и США, произошедшим еще 23 августа, когда власти КНР заявили о введении дополнительных пошлин на импорт из США на 75 млрд. долларов в год. США тут же сообщили об ответных мерах, а президент США Дональд Трамп призвал американские компании уйти из КНР. Китай, со своей стороны, продолжит снижение курса юаня против доллара. На прошедшей неделе официальный курс доллара по отношению к юаню, устанавливаемый Народным банком Китая, достигал 7,1703 юаня

В связи с этим, инвесторы выводили средства из развивающихся рынков, в том числе и из России. В результате курс доллара на Московской бирже чуть не достиг 67 российских рублей за доллар, но в конце недели в связи с появлением надежды на возобновление переговоров Китая и США он несколько снизился.

Если надежды на переговоры оправдаются, это может поддержать рубль. Однако беспокойство среди финансистов и экспертов по поводу глобального кризиса постепенно растет, и можно ожидать, что появятся новые факты в пользу такого прогноза. Поэтому можно ожидать продолжения ослабления российского рубля на Московской бирже на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Сделанные выше прогнозы курсов валют позволяют предположить только то, что доллар на текущей неделе на БВФБ, как и на рынке форекс, окажется самой сильной валютой. Что касается динамики стоимости валютной корзины – то это большая загадка.

Прогноз на понедельник 2 сентября

Во второй половине пятницы 30 августа на рынке форекс курс евро по отношению к доллару снизился примерно на 0,4% и составил 1,099 долларов за евро.

На Московской бирже курс доллара во второй половине пятницы вырос примерно на 0,6% и достиг уровня 66,79 российских рублей за доллар.

Исходя из этих данных, можно ожидать, что на открытии торгов иностранными валютами на БВФБ 2 сентября курс доллара вырастет на величину около 0,5%.