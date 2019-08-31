NEXTA: Идеолухи, мы продолжаем за вами следить 6 31.08.2019, 9:02

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От чего психуют лукашенковские идеологи?

Гомельские идеологи продолжают тратить деньги на ерунду - 30 августа они разослали факс с требованием развесить агитацию к "выборам". А недавно, 12 августа, в облисполкоме провели видеоселекторное совещание. Побывал там и источник телеграм-канала NEXTA.

- Зампред облисполкома Привалов и начальник управления по идеологии Довгало в течение 1 часа 40 минут в жёстком колхозном стиле промывали мозги, - рассказал он. - Психовали, что в канал NEXTA попадают документы - например, разнарядки по подписке на госСМИ. И чуть не плакали от того, что источники невозможно вычислить. Особенно переживали за Минобороны, которое, по их мнению, критиковать вообще нельзя. В качестве мер борьбы предложили "с волками жить - по-волчьи выть". Это они представляют в виде "нямедляннава размяшчэния у интэрнэце" фото- и видео с официальных мероприятий. А ещё Привалов нахамил идеологу облбольницы - мол, "доклад слишком длинный". И "признал работу в области неудовлетворительной".

Что ж, милые идеолухи, мы продолжаем за вами следить. Внимательно, - заключает NEXTA.