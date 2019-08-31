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Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы

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  • 31.08.2019, 9:14
Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы

Народ - единственный источник власти, считает президент.

Президент Владимир Зеленский предлагает наделить украинский народ правом законодательной инициативы.

Как сообщает Цензор.нет, об этом говорится в проекте закона №1015, который 29 августа был подан в Верховную Раду.

Ст. 93 Основного закона предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету Министров.

Зеленский предложил добавить к списку законодателей "народ", а статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту высказывается мнение, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является зауженным и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".


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