Зачему Путину большой обмен сейчас? 1 Игорь Яковенко

31.08.2019, 9:23

1,658

Московский невольничий рынок заработал.

В столичные СИЗО были свезены для обмена все или почти все главные украинские пленные: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Более суток вокруг спецоперации Кремля "большой обмен" сгущался туман, из которого периодически лениво вылетали жирные "утки". То Алексей Венедиктов сообщит, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5 утра 30 августа. То новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в своем фейсбуке в ночь с 29 на 30 августа напишет: "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". На что тут же из офиса президента Зеленского последовало опровержение.

На момент подготовки этой статьи нет достоверных сведений о том, что украинцы дома. И, тем не менее, вероятность того, что обмен состоится и что это будет именно "большой обмен", близка к 100%. Играть "в Каштанку" с Украиной и Западом Путин не станет. Не потому, что гуманист и не живодер, а потому, что нет смысла.

А в чем смысл для Путина совершать "большой обмен" именно сейчас? Учитывая, что "обменный курс" явно не в пользу Кремля. Путин отпускает Сенцова, Сущенко, крымско-татарского активиста Бекирова, украинских моряков, то есть людей, ставших знаменем украинского сопротивления российской агрессии, а получает взамен из известных персон одного Вышинского. Много ли в российском официозе было слышно, например, о Максиме Одинцове и Александре Баранове, украинских военных, перешедших на сторону России? По любым законам они дезертиры и изменники. Зачем Путин идет на эту явно неравноценную сделку, обменивая украинских узников совести, известных во всем мире, на людей, чье освобождение станет лишь фактом их биографии и принесет радость только узкому кругу родных и близких?

Ответ на этот вопрос – в структуре московского невольничьего рынка и в объектах "большого обмена". Путин меняет не Сенцова на Вышинского и не украинских моряков на украинских дезертиров. В перечне объектов "большого обмена" незримо присутствуют имена Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Алексея Навального, Юлии Галяминой, также Константина Котова, который вот прямо сейчас идет по "дадинской статье", и всех тех фигурантов "Московского процесса", которых судят по статье 212 УК РФ за "массовые беспорядки", выразившиеся в бросании бумажного стаканчика в сторону закованного в броню росгвардейца.

Путину совершенно не нужны украинские дезертиры, которых он получит в обмен на Сенцова и других украинских узников совести. Ему сейчас важно подавить московский протест с показательной жестокостью и при этом дать шанс своим западным коллегам либо вообще эту жестокость не заметить, либо кричать о репрессиях Кремля вполголоса, шепотом. Слушайте, этот Путин не такой уж людоед, как утверждают его невменяемые противники из числа российской оппозиции и некоторые их сторонники на Западе. Смотрите-смотрите, вот он даровал свободу украинским гражданам, которые выступали против России! О! Он, оказывается, способен на благородные жесты! Ну, а что он там делает со своими гражданами, так это внутреннее дело России. Давайте лучше посмотрим на карту и представим себе Европу от Лиссабона до Владивостока, это такое величественное зрелище!

Освобождение граждан Украины из российских тюрем, если и когда оно произойдет – это большое радостное событие и для всей Украины и для думающих граждан России. Проблема в том, что на этом московский невольничий рынок свою работу не закончит. Уж очень выгоден он для его главного оператора, который единолично определяет обменный курс, маржу и перечень резервных валют, которые сам же изготавливает в любом необходимом количестве, захватывая нужное число пленных в собственной стране и за ее пределами.

P.S. Когда статья была подготовлена к публикации появилось сообщение РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гилянскую о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом 30.08.2019 не состоится. "Окончательной даты пока нет", заявила Гилянская. И добавила: "Никаких препятствий нет, все идет планово".

Игорь Яковенко, blogspot.com