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«Зенит» арендовал у «Минска» 18-летнего защитника

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  • 31.08.2019, 10:23
«Зенит» арендовал у «Минска» 18-летнего защитника
Фото: пресс-служба ФК Минск"

Российский и белорусский клуб заключили трансферное соглашение.

"Зенит" взял в аренду у "Минска" 18-летнего защитника Дмитрия Прищепу

Российский и белорусский клуб заключили трансферное соглашение, по условиям которого "Зенит" получает первоочередное право на приобретение игрока в дальнейшем. 

Прищепа дебютировал за основной состав "горожан" 29 марта 2019 года, когда ему было семнадцать лет. За это время он провел в высшей лиге чемпионата Беларуси 13 матчей, — сообщает официальный сайт "Минска". 


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