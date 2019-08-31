«Зенит» арендовал у «Минска» 18-летнего защитника 1 31.08.2019, 10:23

Фото: пресс-служба ФК Минск"

Российский и белорусский клуб заключили трансферное соглашение.

"Зенит" взял в аренду у "Минска" 18-летнего защитника Дмитрия Прищепу.

Российский и белорусский клуб заключили трансферное соглашение, по условиям которого "Зенит" получает первоочередное право на приобретение игрока в дальнейшем.

Прищепа дебютировал за основной состав "горожан" 29 марта 2019 года, когда ему было семнадцать лет. За это время он провел в высшей лиге чемпионата Беларуси 13 матчей, — сообщает официальный сайт "Минска".